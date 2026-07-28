Vierjähriger auf Schutzweg erfasst: 17-Jähriger hatte Führerschein erst eine Woche

Ein vierjähriger Bub wurde auf einem Schutzweg in Lauterbach (Vorarlberg) von einem Auto erfasst und verletzt. Der Jugendliche am Steuer besaß seine Lenkberechtigung erst seit einer Woche.

Der Unfall passierte am Montag gegen 16.53 Uhr in der Lerchenauerstraße. Nach Angaben der Polizei hielt ein Autofahrer vor einem Schutzweg an, um einer Mutter mit ihren beiden Söhnen im Alter von vier und sechs Jahren das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 17-jähriger Auto-Lenker in derselben Fahrtrichtung. Obwohl er das stehende Fahrzeug bereits aus größerer Entfernung gesehen haben soll, setzte er seine Fahrt fort, überholte den Wagen links und erfasste den vierjährigen Buben, der den Schutzweg gerade mit seinem Tretroller überquerte.

Vierjähriger ins Krankenhaus gebracht

Durch den Zusammenstoß wurde das Kind gemeinsam mit seinem Roller zu Boden geschleudert. Der Bub trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm, erlitt jedoch Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde der Vierjährige mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Die Mutter, der sechsjährige Bruder sowie die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Ein beim 17-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei negativ.