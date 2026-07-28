TikTok, Instagram und Co. erst ab 14? Das soll sich in Österreich jetzt ändern

Kinder unter 14 Jahren sollen in Österreich künftig keinen Zugang mehr zu TikTok, Instagram, Snapchat und ähnlichen Plattformen haben. Die Regierung hat nun den Gesetzesentwurf vorgestellt, der u.a. Alterskontrollen vorsieht.

TikTok-Videos schauen, durch Instagram „doomscrollen“ oder auf Snapchat Nachrichten verschicken, für viele Kinder gehört das längst zum Alltag. Doch genau das könnte sich bald ändern. Die Bundesregierung hat am Montag den Gesetzesentwurf für ein Mindestalter von 14 Jahren bei sozialen Medien in Begutachtung geschickt. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche besser vor Suchtmechanismen und problematischen Inhalten im Internet zu schützen, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Social Media-Verbot ist fix: Was jetzt genau kommen soll. Sollte das Gesetz beschlossen werden, wäre Österreich eines der ersten europäischen Länder mit einer derart klaren Altersgrenze für soziale Netzwerke.

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Diese Plattformen wären betroffen

Im Gesetz werden keine einzelnen Plattformen namentlich genannt. Stattdessen wird genau definiert, welche Funktionen als problematisch gelten. Betroffen wären daher unter anderem TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat, da sie laut Bundesregierung auf Mechanismen setzen, die Nutzer möglichst lange auf der Plattform halten.

Dazu zählen beispielsweise: endloses Scrollen durch Inhalte,

automatisch startende Videos,

Empfehlungsalgorithmen mit überwiegend fremden Inhalten,

Push-Nachrichten, die Nutzer zurück auf die Plattform holen,

Belohnungssysteme wie Likes oder andere Anreize für eine möglichst lange Nutzung.

Messenger-Dienste wie WhatsApp sollen hingegen weiterhin genutzt werden können. Sie fallen nicht unter die geplanten Regelungen.

Kinder sollen ihr Alter nachweisen müssen

Ein zentraler Punkt des Gesetzes ist die Altersüberprüfung. Wer künftig ein Konto auf einer betroffenen Plattform eröffnen möchte, muss nachweisen, dass er oder sie mindestens 14 Jahre alt ist. Die Alterskontrolle soll nicht direkt durch TikTok, Instagram oder andere Plattformen erfolgen, sondern über zertifizierte Drittanbieter. Auch die ID Austria soll dafür verwendet werden können. Die Bundesregierung betont, dass dabei der Datenschutz gewahrt bleiben soll. Die Plattform erfährt lediglich, ob eine Person alt genug ist, weitere persönliche Daten sollen nicht übermittelt werden. Gleichzeitig kann der Anbieter der Altersprüfung nicht nachvollziehen, auf welcher Plattform der Altersnachweis verwendet wurde.

Hohe Geldstrafen für Plattformen

Verantwortlich für die Einhaltung der neuen Regeln sollen nicht Kinder oder Eltern sein, sondern die Plattformbetreiber. Wer die gesetzlichen Vorgaben missachtet, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Besonders große Plattformen könnten mit Geldstrafen von bis zu sechs Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes belegt werden. Damit will die Regierung sicherstellen, dass die neuen Regeln tatsächlich umgesetzt werden.

©ORF/Klaus Titzer Die Koalitionspartner haben einen Entwurf vorgestellt.

Kindgerechte Angebote bleiben möglich

Ein vollständiges Verbot digitaler Angebote für Kinder ist allerdings nicht geplant. Plattformen können spezielle kindgerechte Bereiche anbieten, sofern diese keine suchtfördernden Funktionen enthalten. Damit sollen jüngere Nutzer weiterhin sichere digitale Angebote nutzen können, ohne mit problematischen Inhalten oder manipulativen Mechanismen konfrontiert zu werden. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach von einem wichtigen Schritt zum Schutz junger Menschen. Erstmals gebe es klare Regeln für den Zugang zu sozialen Medien für Kinder unter 14 Jahren. Auch Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) begrüßte den Entwurf. Es gehe darum, Kinder im digitalen Raum genauso zu schützen wie in der realen Welt. Wenn das Begutachtungs- und Notifizierungsverfahren wie geplant verlaufe, könnte das Gesetz bereits ab Jänner 2027 in Kraft treten.

Österreich geht eigenen Weg

Parallel setzt sich die Bundesregierung weiterhin für eine einheitliche EU-Regelung ein. Weil eine europaweite Lösung bislang aber auf sich warten lässt, will Österreich nun vorangehen und die Altersgrenze auf nationaler Ebene einführen. Bis das Gesetz tatsächlich gilt, sind allerdings noch mehrere Schritte notwendig. Zunächst wird der Entwurf begutachtet und anschließend von der EU-Kommission geprüft. Erst danach kann das Parlament über die neuen Regeln entscheiden.