Paukenschlag bei Lenzing: Traditionsbetrieb streicht weltweit 2.000 Jobs

Der Faserhersteller Lenzing stellt die Weichen für einen tiefgreifenden Umbau. Weltweit sollen bis Ende 2027 rund 2.000 Arbeitsplätze wegfallen. Ein Werk wird geschlossen, ein weiterer Standort soll verkauft werden.

Es ist einer der größten Einschnitte in der jüngeren Unternehmensgeschichte: Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing AG baut bis Ende 2027 weltweit rund 2.000 Arbeitsplätze ab. Gleichzeitig zieht sich der Konzern von mehreren Standorten zurück und stellt die Produktion in einem Werk komplett ein. Für tausende Beschäftigte bedeutet die Ankündigung große Unsicherheit.

Werk wird geschlossen, Standort soll verkauft werden

Besonders betroffen sind die Standorte Heiligenkreuz im Burgenland und Grimsby in Großbritannien. In Heiligenkreuz soll die Produktion bis Ende 2027 schrittweise auslaufen. Der Standort selbst soll verkauft werden. Laut Vorstandschef Georg Kasperkovitz soll möglichst rasch ein Käufer gefunden werden. Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. In Heiligenkreuz arbeiten derzeit noch 285 Mitarbeiter. Für sie gilt laut Unternehmen ein bestehender Sozialplan. Auch der Standort im englischen Grimsby wird aufgegeben.

Jeder vierte Arbeitsplatz betroffen

Ende 2025 beschäftigte die Lenzing-Gruppe weltweit rund 7.700 Vollzeitkräfte. Bis Ende 2027 soll diese Zahl um etwa 2.000 Stellen sinken. Das entspricht mehr als einem Viertel der derzeitigen Belegschaft. Der Stellenabbau ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung des Unternehmens. Unter dem Strategieprogramm „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ will sich Lenzing künftig stärker auf profitable Geschäftsfelder konzentrieren und seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Bis zu 600 Millionen Euro für den Neustart

Trotz des massiven Sparkurses investiert das Unternehmen gleichzeitig in seine Zukunft. Die Finanzierung der neuen Strategie wird von den Hauptaktionären B&C-Gruppe und Suzano sowie der Oberbank unterstützt. Insgesamt stehen laut Unternehmen bis zu 600 Millionen Euro an frischem Kapital zur Verfügung. Ein Teil davon soll über eine Kapitalerhöhung aufgebracht werden, über die Ende August die Aktionäre entscheiden sollen.

Standort Lenzing soll gestärkt werden

Während Werke geschlossen oder verkauft werden, soll der Hauptstandort Lenzing in Oberösterreich nach Angaben des Unternehmens ausgebaut werden. Forschung, Entwicklung und zentrale Unternehmensbereiche sollen dort künftig eine noch wichtigere Rolle spielen. Vorstandschef Kasperkovitz spricht von einer „schwierigen, aber notwendigen Entscheidung“. Man sei sich bewusst, dass der Stellenabbau viele Beschäftigte treffe. Deshalb wolle man gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern Lösungen für die Betroffenen erarbeiten.

Auch Millionenabschreibungen erwartet

Der Konzern rechnet im Zuge des Umbaus außerdem mit Wertminderungen von bis zu 150 Millionen Euro sowie zusätzlichen Restrukturierungskosten von bis zu 40 Millionen Euro. Mit dem umfassenden Umbau will sich Lenzing langfristig stabiler aufstellen und sich in einem schwierigen internationalen Marktumfeld neu positionieren.