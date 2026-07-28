Stau: Ferienbeginn in Bayern und Villacher Kirchtag bringen Österreich volle Straßen

Rund 3,2 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern und Baden-Württemberg (Deutschland) starten in die Sommerferien. Damit rollt ab Freitagnachmittag, dem 31. Juli, eine große Reisewelle Richtung Süden. Der ARBÖ rechnet besonders am Samstag mit Staus auf Österreichs Transitrouten. Eng werden kann es auf der A9 vor der Tunnelkette Klaus sowie vor Bosruck- und Gleinalmtunnel. Auch auf der A10 im Raum Salzburg und vor Tauern- und Katschbergtunnel ist Geduld gefragt. Weitere Staupunkte liegen auf der A11 vor dem Karawankentunnel, auf der A12 bei Innsbruck und auf der A13 vor Schönberg sowie bei der Luegbrücke.

Fernpass dicht

Zusätzlichen Druck bringt die Sperre der Fernpassstraße am Samstag, 1. August. Wegen angemeldeter Versammlungen ist die B179 von 9.45 bis 12 Uhr bei Reutte/Katzenberg und Nassereith/Rastland in beide Richtungen gesperrt. Auch die Hahntennjochstraße bleibt zu und fällt als Ausweichroute aus. Schon davor erwartet der ARBÖ längere Staus und Blockabfertigungen vor dem Lermooser Tunnel sowie dem Grenztunnel Vils/Füssen. Wer von Süddeutschland nach Tirol, Südtirol oder Italien fährt, soll die Fernpassroute möglichst meiden. Ausweichen kannst du über A12, A13, A14 oder nur bedingt über Mittenwald, Scharnitz, Seefeld und Zirl – doch auch dort werden Verzögerungen erwartet.

Villacher Kirchtag bremst mit

In Villach trifft Reisewelle auf Feststimmung. Der 81. Villacher Kirchtag läuft bis 2. August und bringt Sperren und Behinderungen in der Innenstadt. Besonders betroffen sind der Hauptplatz und die umliegenden Gassen. Der ARBÖ rät zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kirchtags-BUS, ÖBB-S-Bahn-NightLine und Tourismus-Shuttles bieten zusätzliche oder verlängerte Verbindungen. Mit dem Kirchtagsherz-Anstecker kannst du viele dieser Angebote kostenlos nutzen. Auch auf der A2 und den Bundesstraßen rund um Villach wird stärkerer Verkehr erwartet.

Wien in Bewegung

Auch Wien bekommt ein Verkehrs-Doppel. Am Samstag, 1. August, werden beim „Isle of Summer“-Festival auf der Donauinsel rund 18.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Verzögerungen sind auf A22 und A23, am Handelskai, in der Adalbert-Stifter-Straße sowie auf den Zufahrten über Floridsdorfer und Brigittenauer Brücke möglich. Am Sonntag, 2. August, spielt Rapid um 19 Uhr im Allianz Stadion gegen Altach. Vor und nach dem Match ist rund um Deutschordenstraße, Hadikgasse, Keißlergasse und Linzer Straße mit Verzögerungen zu rechnen. „Mit der U-Bahn-Linie U4 sowie den Straßenbahnlinien 49 und 52 ist das Allianz Stadion sehr gut erreichbar“, weiß der ARBÖ-Informationsdienst.

Besser ausweichen

Der ARBÖ empfiehlt, den Samstag nach Möglichkeit nicht als Reisetag zu wählen. Freitag oder Sonntag bringen eine etwas geringere Staugefahr. Wer dennoch unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen und auf Bahn, Bus oder Park-and-Ride setzen. Denn auf vielen Strecken gilt: Der Urlaub beginnt, aber zuerst steht der Verkehr.