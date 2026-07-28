Emotionale Worte einer Floriani-Witwe: „Ihr habt ihn heimgeholt“

Ein Einsatz, den sich keine Feuerwehr jemals wünscht. Ein Einsatz, auf den keine Ausbildung und keine Erfahrung vorbereiten kann. Es gibt keine Worte für das, was passiert ist. Kein Warum. Keine Erklärung, die diesen Verlust begreifbar machen könnte. So beginnt das Posting, welches im Namen der Witwe von Brandmeister Christian Eder veröffentlicht wurde.

„Ihr habt meinen und euren Christian, heimgeholt“

„Aber heute möchte ich in meinem und Felix’ Namen etwas sagen. Und ich möchte diesen Beitrag ganz bewusst öffentlich teilen. Nicht, weil unser Schmerz Öffentlichkeit braucht – sondern weil das, was ihr für Christian getan habt, gesehen werden soll. Weil euch, liebe Feuerwehr Spittal an der Drau, dafür der Respekt und die Anerkennung gebühren, die ihr verdient. Was ihr in diesen vergangenen Tagen für unseren Christian getan habt, ist für uns kaum in Worte zu fassen. Ihr habt ihn nicht alleine gelassen. Nicht in Italien. Nicht auf seinem Weg zurück nach Österreich. Nicht bei seiner Ankunft zuhause. Und auch jetzt nicht. Ihr habt meinen und euren Christian, heimgeholt“, schreibt die Frau.

Trotz eigener Trauer

In diesen dunklen Tagen sei noch einmal sichtbar geworden, was die Feuerwehr im Kern ausmacht. Sie sei weit mehr als nur Einsätze, Fahrzeuge oder Uniformen: „Feuerwehr ist Familie“, betont die Witwe. Es bedeute, zusammenzuhalten, wenn die Welt plötzlich stillsteht, und einen Kameraden selbst dann nicht alleine zu lassen, wenn man nichts mehr für ihn tun könne, außer ihn auf seinem letzten Weg nach Hause zu begleiten. Dass dieser Weg auch für die Feuerwehrleute unerträglich schwer war, ist der Familie bewusst. Schließlich sei Christian nicht nur ihr Lieblingsmensch gewesen, sondern auch ein geschätzter Kamerad, Freund und Teil ihrer Mitte. Trotz ihrer eigenen Trauer hätten die Einsatzkräfte organisiert, getragen, begleitet und seien bedingungslos für die Angehörigen da gewesen.

„Er war einer von euch“

„Genau deshalb teile ich eure Worte und diese Bilder heute öffentlich. Damit auch andere sehen, was hinter dem Wort Feuerwehr wirklich steht. Damit gesehen wird, was ihr für einen eurer Kameraden getan habt. Und damit ihr dafür den Respekt und die Anerkennung bekommt, die euch von Herzen gebühren. Christian war Feuerwehrmann. Er war einer von euch. Und ihr habt dafür gesorgt, dass er auch auf seinem schwersten und letzten Weg niemals alleine war. Was ihr für unseren Christian getan habt, werden wir als seine Familie niemals vergessen“, so schließt die Trauernde ihren Beitrag. Mehr gibt es dazu auch gar nicht zu schreiben. Ruhe in Frieden.