Mann klettert über Zaun, dringt in AUA-Flieger ein und schläft darin

Ein Unbekannter ist am Flughafen Kosice in der Ostslowakei über einen Zaun geklettert und hat in einer AUA-Maschine übernachtet. Die Crew entdeckte ihn - der Flug nach Wien startete rund zwei Stunden später.

Als die Crew eines AUA-Fliegers am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, in den frühen Morgenstunden zu ihrem Flugzeug kam, fand sie darin einen schlafenden Mann. Der Unbekannte hatte die Nacht in einer Embraer E195 verbracht. Die Maschine von Austrian Airlines stand nach einer Übernachtung am Flughafen Kaschau/Kosice in der Ostslowakei. Die Besatzung verständigte daraufhin die Polizei.

Über den Zaun geklettert

Laut einem Bericht des slowakischen Portals „dennikn.sk“ war der Mann in der Nacht über einen Zaun auf das Flughafengelände geklettert. Danach lief er ziellos über das Vorfeld, bevor er in das abgestellte Flugzeug eindrang. Zuvor war er bereits im Flughafenterminal aufgefallen und von dort weggewiesen worden. Später ausgewertete Überwachungsvideos zeigten seinen Weg über das Vorfeld und in die Maschine. Das Vorfeld gehört zum streng geschützten Bereich eines Flughafens. Betreten dürfen es nur befugte Mitarbeiter oder sicherheitskontrollierte Personen. Warum das diensthabende Sicherheitspersonal den Eindringling nicht bemerkte, ist nun Teil der Untersuchung. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um einen Mann handeln, der sich in psychiatrischer Behandlung befindet.

Start mit Verspätung

Die AUA bestätigte den Vorfall und verwies auf „laufende Ermittlungen“ zur „vollständigen Klärung der Umstände“. Weitere Einzelheiten nannte die Fluglinie nicht. Die Maßnahmen nach dem Auffinden des Mannes seien mit den örtlichen Behörden und dem Flughafen Kosice abgestimmt worden. Gegen 7.30 Uhr hob die Maschine schließlich mit gut zwei Stunden Verspätung nach Wien ab.