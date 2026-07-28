Greenpeace meldet Asbest an sieben Ausflugszielen im Burgenland

Im Burgenland sollen sieben beliebte Ausflugsorte mit Asbest-Schotter belastet sein. Greenpeace beruft sich auf Laboranalysen mit Werten von bis zu 50 Prozent und fordert rasche Schutzmaßnahmen.

An sieben Ausflugszielen im Burgenland wurde laut Greenpeace Asbest-Schotter entdeckt. Laborwerte von bis zu 50 Prozent erhöhen den Druck auf Land und Bund, rasch Schutzmaßnahmen und finanzielle Hilfe bereitzustellen.

An sieben Ausflugszielen im Burgenland wurde laut Greenpeace Asbest-Schotter entdeckt. Laborwerte von bis zu 50 Prozent erhöhen den Druck auf Land und Bund, rasch Schutzmaßnahmen und finanzielle Hilfe bereitzustellen.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung ließ Greenpeace Schotterproben an mehreren Ausflugszielen im Burgenland untersuchen. Betroffen sind laut der Umweltorganisation unter anderem die Burg Lockenhaus, die Friedensburg Schlaining und die Aussichtswarte Geschriebenstein. Auch zwei Wanderwege sowie Parkplätze und Hofflächen wurden genannt. Die Laboranalysen hätten in allen untersuchten Proben hohe Asbestgehalte ergeben.

Bis zu 50 Prozent

Nach Angaben von Greenpeace lagen die gemessenen Werte bei bis zu 50 Prozent. Besonders bei Hitze und Trockenheit könnten sich gefährliche Fasern leichter lösen. Außerdem sei es möglich, dass Asbestfasern über Schuhsohlen in Autos oder Innenräume getragen werden. Greenpeace verweist auf Meldungen von Anrainer, die Fasern laut eigenen Labortests auch im Hausstaub, auf Außenjalousien und in Fahrzeugen nachgewiesen hätten.

Erste Maßnahmen

Ein Freizeitunternehmen im Südburgenland hat laut Greenpeace bereits eine Sanierung zugesagt. Auch die Eigentümer der Burg Lockenhaus wollen den betroffenen Bereich sperren, bei Trockenheit befeuchten und eine Sanierung prüfen. Für die Friedensburg Schlaining sei die Belastung seit Ende Juni offiziell bekannt. Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende oder Besucher seien dort laut Greenpeace bisher noch nicht gesetzt worden.

Hilfe gefordert

Greenpeace verlangt, belastete Flächen rasch zu sanieren oder vorübergehend zu sperren und bei Trockenheit zu befeuchten. Stefan Stadler vom Investigativ-Team sagt: „Bei Rekordhitze und Trockenheit ist Asbest-Schotter höchst gefährlich, weil sich krebserregende Fasern sehr leicht lösen.“ Die Organisation fordert außerdem Hilfsgelder aus dem Katastrophenfonds und richtet sich damit an Kanzler Stocker (ÖVP). Darüber hinaus spricht sich Greenpeace für die dauerhafte Schließung der Asbest-Steinbrüche und deren Umwandlung in Asbestdeponien aus.