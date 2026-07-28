Kinderwagen im Test: Schadstoffe bleiben größtes Problem

Für Familien in Österreich zeigt ein aktueller Kinderwagen-Test ein gemischtes Bild: Vier Modelle sind „gut“, mehrere fallen wegen Schadstoffen oder ergonomischer Mängel deutlich ab.

Der Verein für Konsumenteninformation hat gemeinsam mit der Stiftung Warentest zwölf Kinderwagen getestet. Darunter waren neun Kombikinderwagen für ein Kind sowie drei Modelle für Zwillinge oder Geschwister. In zwei Wagen fanden die Tester den Weichmacher DEHP über dem gesetzlichen Grenzwert – einmal in einem Sitzbügel und einmal in einem mitgelieferten Wetterschutz. „Eltern erwarten von einem Kinderwagen vor allem Sicherheit, Komfort und eine schadstofffreie Umgebung für ihr Kind. Unser Test zeigt jedoch, dass diese Anforderungen nicht bei allen Produkten erfüllt werden“, sagt VKI-Experte Christian Undeutsch.

PFAS belasten Umwelt

Zusätzlich wurden in mehreren Modellen PFAS nachgewiesen. Diese Chemikalien machen Textilien wasser- und schmutzabweisend und sind fest im Material gebunden, weshalb für Kinder durch direkten Kontakt nur ein geringes Risiko besteht. Für die Umwelt bleiben sie dennoch problematisch, weil sie bei Herstellung, Nutzung oder Entsorgung freigesetzt werden können und nur schwer abbaubar sind. „Auch wenn von den PFAS-haltigen Materialien im Alltag keine unmittelbare Gesundheitsgefahr für Kinder ausgeht, sind solche Funde aus Umwelt- und Verbraucherschutzsicht kritisch zu sehen“, so Undeutsch.

Zu wenig Platz

Neben den Schadstoffen zeigte der Test Schwächen bei der kindgerechten Gestaltung. Manche Liegewannen waren so knapp bemessen, dass größere Babys schon nach wenigen Monaten mit Kopf und Füßen anstießen. Gleichzeitig waren die Sitzeinheiten in diesen Fällen noch nicht für dieses Alter geeignet. Dadurch entstand bei mehreren Modellen eine Nutzungslücke von mehreren Monaten. Teilweise waren auch die Rückenlehnen zu kurz oder die Liegeposition ließ sich nicht ausreichend flach einstellen. Das kann die Bewegungsfreiheit einschränken und den Schlafkomfort beeinträchtigen.

Preis ist kein Garant

Auch die Ergonomie für Erwachsene floss in die Bewertung ein. Ein eingeschränkt verstellbarer oder fixer Schieber kann für große und kleine Personen rasch unbequem werden. Bei den Wagen für zwei Kinder erreichte zudem kein Modell mehr als ein „durchschnittlich“. Je nach Produkt gab es Nachteile bei Komfort, Ergonomie, Schadstoffen oder Sicherheit. „Der Test zeigt außerdem, dass ein hoher Preis keine Garantie für hohe Qualität ist. Einige vergleichsweise günstige Modelle schnitten deutlich besser ab als wesentlich teurere Kinderwagen. Umgekehrt fanden sich unter den Schlusslichtern auch Produkte im oberen Preissegment“, kommentiert Undeutsch weiter.

Das rät der VKI

Der VKI empfiehlt eine Liegewanne mit mindestens 78 Zentimetern Länge und 35 Zentimetern Breite. Wichtig sind außerdem ein möglichst flach verstellbarer Sitz, eine lange Rückenlehne, eine verstellbare Fußstütze und ein höhenverstellbarer Schieber. Auch Belüftung, Sonnenschutz, Stauraum, Transportmaße und ein vollständiger Regenschutz sollten zur Familie passen.