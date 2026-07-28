Mit 190 km/h über die A10: Kärntner brettert an Zivilstreife vorbei

Ein 56-jähriger Kärntner zog auf der A10 nach dem Tauerntunnel kräftig davon - direkt vor einer Zivilstreife. Bei Altenmarkt war Schluss: Sein Führerschein ist weg, sein Auto wurde beschlagnahmt.

Mit diesem Überholmanöver hat sich ein 56-Jähriger aus Spittal an der Drau wohl selbst aus dem Verkehr gezogen. Gegen 16.10 Uhr am Montag, 27. Juli, überholte er kurz nach dem Tauerntunnel in Fahrtrichtung Salzburg eine Zivilstreife. Danach drückte der Lenker weiter aufs Gas und beschleunigte stark. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und führten eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Beinahe 190 km/h

Das Ergebnis hatte es in sich: Nach Abzug der Toleranz war der Kärntner mit knapp 190 km/h unterwegs. Erlaubt waren auf diesem Abschnitt lediglich 100 km/h. Damit brachte der 56-Jährige nicht nur den Tacho, sondern auch die Polizei auf Touren. Lange blieb der Lenker jedoch nicht auf der Überholspur. Die Zivilstreife hielt den Mann bei der Autobahnabfahrt Altenmarkt an. Dort war für ihn vorerst Endstation. Aus der rasanten Fahrt wurde damit binnen kurzer Zeit ein ziemlich kostspieliger Stillstand.

Auto beschlagnahmt

Die Polizisten nahmen dem 56-Jährigen noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau wurde außerdem sein Wagen beschlagnahmt.