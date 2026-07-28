Billa ruft Suppenwürfel zurück: Drei Chargen betroffen

Diese Suppe ist für manche leider kein Genuss: Billa und Landena Wels rufen Bio-Hühnersuppenwürfel zurück. Bei drei Chargen fehlt der Hinweis auf Sellerie - die Rückgabe ist auch ohne Kassenbon möglich.

Drei Chargen der Billa-Bio-Hühnersuppe werden zurückgerufen, weil der Hinweis auf Sellerie fehlt. Für Allergiker kann das gefährlich sein, die Rückgabe ist auch ohne Kassenbon möglich.

Drei Chargen der Billa-Bio-Hühnersuppe werden zurückgerufen, weil der Hinweis auf Sellerie fehlt. Für Allergiker kann das gefährlich sein, die Rückgabe ist auch ohne Kassenbon möglich.

Billa und die Landena Wels GmbH haben einen vorsorglichen Rückruf gestartet. Betroffen ist die BILLA BIO HÜHNERSUPPE 6 WÜRFEL 66G. Der Grund: Das Allergen Sellerie ist auf dem Produkt nicht angegeben. Für Menschen, die allergisch oder empfindlich auf Sellerie reagieren, heißt es daher: Würfel liegen lassen.

Drei Chargen betroffen

Der Rückruf gilt für drei Mindesthaltbarkeitsdaten samt Chargennummern. Betroffen sind 23. September 2027 / L6090853390, 23. November 2027 / L6159863933 und 28. Dezember 2027 / L6196870212. Nur diese drei Kombinationen werden in der Aussendung genannt. Der gesamte Warenbestand des betroffenen Produkts wurde bereits aus dem Verkauf genommen.

©Billa Die „BILLA BIO Hühnersuppe 6 Würfel 66 g“ wird wegen eines fehlenden Hinweises auf Sellerie vorsorglich zurückgerufen.

Nicht verzehren

Eine mögliche Gesundheitsgefährdung für Personen mit einer Sellerieallergie oder -empfindlichkeit kann laut Mitteilung nicht ausgeschlossen werden. Diesen Personengruppen wird deshalb vom Verzehr abgeraten. Der Rückruf erfolgt vorsorglich und aus Gründen des Verbraucherschutzes. Damit wird aus dem Suppenwürfel für Betroffene kein unnötiges Risiko.

Rückgabe auch ohne Bon möglich Bereits gekaufte Packungen können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden. Für Rückfragen ist das Qualitätsmanagement der Landena Wels GmbH unter +43 (0) 664/810 8584 erreichbar. Die Telefonzeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr. Anfragen sind außerdem per E-Mail an qm@landenawels.at möglich.

Packung genau prüfen

Billa und Landena Wels bedauern den Vorfall und entschuldigen sich bei den Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Zugleich wird festgehalten, dass die Warnung nicht bedeutet, das Gesundheitsrisiko sei vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden. Entscheidend bleibt für Betroffene die fehlende Allergenkennzeichnung. Hast du eine der genannten Packungen zu Hause, solltest du daher Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer genau prüfen.