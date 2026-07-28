Ski-Opening-Geheimnis gelüftet: Helene Fischer kommt nach Schladming

Wochenlang wurde spekuliert, jetzt steht der Star fest: Helene Fischer wird das Ski-Opening in Schladming eröffnen. Im Dezember bringt die Schlagerikone ihre Hits ins Planai-Stadion, der Ticketverkauf startet bereits in wenigen Ta

Das Warten hat ein Ende: Helene Fischer wird beim Ski-Opening 2026 in Schladming auf der Bühne stehen.

Das Warten hat ein Ende: Helene Fischer wird beim Ski-Opening 2026 in Schladming auf der Bühne stehen.

Das Warten hat ein Ende: Helene Fischer wird beim Ski-Opening 2026 in Schladming auf der Bühne stehen. Damit ist das lange gehütete Geheimnis um den diesjährigen Hauptact gelüftet. Nach internationalen Stars wie Robbie Williams, Bryan Adams und den Backstreet Boys setzt das Wintersport-Event heuer erstmals auf die erfolgreichste deutschsprachige Schlagersängerin.

Konzert am 11. Dezember im Planai-Stadion

Ihr Auftritt ist für Freitag, den 11. Dezember 2026, im Planai-Stadion geplant. Der Vorverkauf beginnt am 3. August. Bei der offiziellen Präsentation in Schladming war die Sängerin zwar nicht persönlich anwesend, wandte sich aber mit einer Videobotschaft an ihre Fans. „Ich freue mich schon sehr darauf, gemeinsam mit euch den Winter in Schladming zu eröffnen.“

Nach internationalen Stars jetzt Helene Fischer

Das Ski-Opening zählt seit Jahren zu den größten Veranstaltungen zum Start der Wintersaison in Österreich. In den vergangenen Jahren lockten Künstler wie Robbie Williams, Bryan Adams oder die Backstreet Boys tausende Besucher nach Schladming. Mit Helene Fischer setzen die Veranstalter nun erneut auf einen Publikumsmagneten. Die Sängerin ist derzeit mit ihrer spektakulären 360-Grad-Bühnenshow auf Tour und gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Live-Acts im deutschsprachigen Raum.

Große Erwartungen an das Ski-Opening

Bei der Präsentation im Congress Schladming waren unter anderem Veranstalter Klaus Leutgeb, Landeshauptmann Mario Kunasek, Vertreter der Tourismusregion Schladming-Dachstein sowie Verantwortliche der umliegenden Skiberge anwesend. Mit der Bekanntgabe des Hauptacts beginnt nun auch der Countdown für eines der größten Winterevents der Steiermark. Die Veranstalter rechnen erneut mit einem großen Besucheransturm, wenn Helene Fischer im Dezember die Wintersaison in Schladming musikalisch eröffnet.