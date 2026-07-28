Nach Rekordjahr: PET to PET verzeichnet leichten Rückgang

In Müllendorf (Burgenland) wurden im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 17.101 Tonnen PET-Material aufbereitet. Das sind sieben Prozent weniger als 2025, im Mehrjahresvergleich zeigt die Kurve aber weiter nach oben.

Bei PET to PET in Müllendorf sind im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 17.101 Tonnen PET-Getränkeflaschen aufbereitet worden. Das Material konnte damit im Kreislauf gehalten und für die Herstellung neuer Flaschen bereitgestellt werden. Gegenüber dem besonders starken ersten Halbjahr 2025 mit 18.403 Tonnen entspricht das einem Rückgang von sieben Prozent. Der Blick zurück zeigt dennoch: 2024 waren es im selben Zeitraum 16.071 Tonnen – der Kreislauf dreht sich langfristig also weiter nach oben.

Markt unter Druck

Der Rückgang kommt laut Unternehmen nicht aus heiterem Himmel. Bereits im zweiten Halbjahr 2025 gingen die Mengen deutlich zurück, unter anderem durch die Umstellung auf das Einwegpfandsystem und die schwierige Wirtschaftslage. Geschäftsführer Christian Strasser sagt dazu: „Die Kreislaufwirtschaft in Europa gerät zunehmend unter Druck.“ Recyceltes PET sei stabil teurer als neu hergestelltes Material, während verpflichtende Einsatzquoten fehlen würden.

Hoffnung für 2026

Auch der Nahost-Konflikt habe die beginnende wirtschaftliche Erholung gebremst und Energie sowie Primärrohstoffe verteuert. Dadurch habe sich die Lage für recyceltes Material kurzfristig entspannt, entwickle sich inzwischen aber wieder in Richtung des früheren Niveaus. Geschäftsführer Thomas Billes bleibt dennoch zuversichtlich: „Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen sind wir zuversichtlich und erwarten bei PET to PET ein besseres Jahresergebnis als 2025.“ Im Rekordjahr 2025 hatte das Unternehmen insgesamt 33.675 Tonnen PET-Material recycelt.

Strom und Automatik

Am Standort Müllendorf wird nicht nur recycelt, sondern auch weiter investiert. Alle fünf Stapler im Außenbereich sollen noch 2026 auf elektrischen Antrieb umgestellt werden, die fünf Fahrzeuge im Innenbereich fahren bereits elektrisch. Außerdem ist die automatische Entfernung der Drähte geplant, mit denen die PET-Ballen zusammengehalten werden – bisher geschieht das aufwendig von Hand. Das Projekt soll im Herbst 2026 fertig sein und den bisherigen Drahtseilakt in der Aufbereitung vereinfachen.

Blick in die Anlage

Das Interesse am PET-Kreislauf zeigt sich laut Unternehmen auch an den vielen Anfragen für Führungen durch den Betrieb. Besonders wichtig sei PET to PET dabei die Wissensvermittlung an junge Menschen. In Müllendorf werden angelieferte PET-Flaschen begutachtet, sortiert, zerkleinert und gewaschen. Danach entstehen daraus PET-Stücke oder PET-Granulat in lebensmitteltauglicher Qualität, die wieder für neue Getränkeflaschen verwendet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.07.2026 um 11:38 Uhr aktualisiert