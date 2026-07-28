Niederösterreich: Zwei Kinder bei Unfällen in Hochseilgärten verletzt

In Niederösterreich kam es am 26. Juli innerhalb weniger Stunden zu zwei Unfällen in Hochseilgärten. Ein Mädchen wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert, ein Bub schwer verletzt.

Innerhalb von knapp zwei Stunden verunglückten in Niederösterreich zwei Kinder in Hochseilgärten. Ein Mädchen stürzte rund vier Meter ab, ein Bub wurde bei einer Kollision schwer verletzt.

Innerhalb von knapp zwei Stunden verunglückten in Niederösterreich zwei Kinder in Hochseilgärten. Ein Mädchen stürzte rund vier Meter ab, ein Bub wurde bei einer Kollision schwer verletzt.

Am Sonntag, dem 26. Juli 2026, war ein neunjähriges Mädchen gegen 16.15 Uhr gemeinsam mit ihrer Mutter auf einem Hochseilgarten-Parcours in Niederösterreich unterwegs. Am Ende der Route führte eine Seilrutsche zu Boden. Das Kind erkannte diese laut Polizei offenbar nicht als solche. Es löste sich aus dem Sicherungssystem und versuchte, über das Notfallseil nach unten zu gelangen. Dabei dürfte das Mädchen die Kraft verlassen haben. Es stürzte aus rund vier Metern Höhe auf den Boden. Die Neunjährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungshubschrauber Christophorus 9 flog sie in die Klinik Donaustadt.

Zweiter Unfall nur wenig später

Knapp eineinhalb Stunden später, gegen 17.50 Uhr, kam es zu einem zweiten Unfall auf einem Hochseilgarten-Parcours. Ein achtjähriger Bub rutschte am Ende des Parcours über eine Stahlseilrutsche zu Boden. Laut Polizei dürfte er noch mit dem Sicherungssystem verbunden gewesen sein. In diesem Moment folgte ihm sein Vater. Durch das Gewicht des Vaters geriet das Seil laut Polizei in eine Pendelbewegung. Der Bub wurde dadurch ausgehoben und glitt in Richtung seines Vaters. Bei der folgenden Kollision erlitt der Achtjährige schwere Verletzungen. Er wurde in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.