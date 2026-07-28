Nach Slowenien: Nun senkt Italien diesen Spritpreis

Autofahrer in Italien dürfen sich beim Tanken vorübergehend über Entlastung freuen: Die italienische Regierung senkt die Verbrauchsteuer auf Diesel deutlich.

Urlauber aufgepasst. Slowenien hat den Tankpreis gesenkt, nun zieht auch Italien nach: Wie Finanzminister Giancarlo Giorgetti nach einer Kabinettssitzung mitteilte, wird Diesel um insgesamt 17 Cent je Liter günstiger. Benzin und Tabak bleiben von der Maßnahme hingegen unberührt. Die befristete Steuersenkung gilt vorerst bis zum 6. August und kostet den Staat rund 125 Millionen Euro. Bereits am 4. August möchte die Regierung erneut zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen bei den Kraftstoffpreisen zu beraten.

Der Grund:

Finanziert wird der Dieselrabatt unter anderem durch das System variabler Verbrauchsteuern, Kartellstrafen sowie Mitteln aus einem Fond für strukturpolitische Maßnahmen. Eine zuvor diskutierte Erhöhung der Tabaksteuer zur Gegenfinanzierung wurde verworfen. Als Grund für den Schritt nannte Giorgetti den im Vergleich zu Benzin massiven Preisanstieg bei Diesel infolge internationaler Konflikte. Durch den gesunkenen Brent-Ölpreis erhofft sich die Regierung zudem eine weitere Entspannung an den Zapfsäulen. Neben der Dieselsenkung wurden auch Hilfen für den Straßengüterverkehr sowie ein Steuerbonus für die Landwirtschaft verlängert.

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Kritik vom Verbraucherschutz

Laut dem Verbraucherschutzverband Codacons spart man sich durch die Maßnahme bei einem vollen Tank rund 8,50 Euro. Dennoch liege der durchschnittliche Dieselpreis mit etwa 2,015 Euro pro Liter weiterhin über der Zwei-Euro-Marke. Der Verband kritisiert den Schritt als unzureichend, da Fahrer von Benzin-Pkw komplett leer ausgehen. Sollten die Energiepreise hoch bleiben, stellt Finanzminister Giorgetti jedoch weitere Schritte in Aussicht – insbesondere bei den Strom- und Gasrechnungen sowie haushaltspolitische Spielräume im Herbst.