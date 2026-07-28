Sieben Stunden am Berg gefangen: Familie mit drei Kindern gerettet

Nach stundenlangem Marsch verschlechterte sich das Wetter am Krippenstein massiv. Zwei der drei Kinder zeigten bereits Anzeichen einer Unterkühlung, schließlich rückten zwei Hubschrauber aus.

Die 35-jährigen Eltern waren am Montagmorgen gemeinsam mit ihren drei Kindern im Alter von drei, sechs und acht Jahren am Krippenstein gestartet. Zunächst nutzte die Familie die Krippensteinbahn, anschließend machte sie sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Simonyhütte. Unterwegs verlief jedoch nicht alles nach Plan. Die Familie bewegte sich laut Einsatzkräften zunächst im Kreis und fand die Abzweigung zum sogenannten Trägerweg erst später. Der hochalpine Steig erwies sich schließlich als deutlich anspruchsvoller, als die Eltern erwartet hatten.

Wetter verschlechterte sich immer weiter

Erschwerend kam hinzu, dass sich die Wetterprognose nicht bestätigte. Statt der angekündigten Besserung zog eine dichte Wolkendecke auf. Regen und kräftiger Wind machten den weiteren Aufstieg zunehmend schwieriger. Nach rund sieben Stunden Wanderung sahen die Eltern keinen anderen Ausweg mehr und verständigten gegen 16.30 Uhr den Hüttenwirt der Simonyhütte. Dieser setzte umgehend den Notruf ab.

Zwei Kinder bereits unterkühlt

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, wie ernst die Lage inzwischen geworden war. Trotz mitgeführter Regenkleidung wiesen die beiden jüngeren Kinder im Alter von drei und sechs Jahren bereits deutliche Anzeichen einer Unterkühlung auf. Um die Familie rasch in Sicherheit zu bringen, wurden zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Alle fünf Personen konnten ins Tal geflogen werden. Die Familie blieb nach ersten Informationen trotz der belastenden Situation unverletzt. Die beiden unterkühlten Kinder wurden nach der Rettung versorgt.