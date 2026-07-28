Nach drei Einbrüchen im Stubaital: Vier Männer festgenommen

Drei Einbrüche in Wohnhäuser beschäftigten am Montag die Polizei in Neustift im Stubaital. Wenig später wurden in Schönberg vier Männer festgenommen. Teile der Beute konnten sichergestellt werden.

Nach drei Einbrüchen in Neustift im Stubaital nahm die Polizei vier Männer fest. Teile der Beute konnten sichergestellt werden.

Nach drei Einbrüchen in Neustift im Stubaital nahm die Polizei vier Männer fest. Teile der Beute konnten sichergestellt werden.

Die Einbrüche ereigneten sich am Montag, dem 27. Juli, zwischen 10.20 und 11.20 Uhr im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital (Tirol). Betroffen waren insgesamt drei Wohnhäuser. Laut Polizei wurde zumindest bei einem der Vorfälle tatsächlich etwas gestohlen. Daraufhin wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Kontrolle umgangen

Gegen Mittag traf die Polizei im Gemeindegebiet von Schönberg auf vier Männer. Diese sollen sich zuvor einer Kontrolle an einem eingerichteten Kontrollpunkt auf der B183 entzogen haben. Die Beamten nahmen die vier Personen daraufhin fest. Bei ihnen handelt es sich laut Polizei um vermutlich südamerikanische Staatsbürger im Alter von 44, 47, 53 und 57 Jahren.

Beute gefunden

Teile der Beute konnten von den einschreitenden Polizisten sichergestellt werden. Um welche Gegenstände es sich handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen sollen nun Klarheit bringen.

Ermittlungen laufen

Die Identität der vier Männer wird derzeit überprüft. Sie befinden sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam. „Die Vernehmungen sind im Gange“, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit.