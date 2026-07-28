ÖAMTC-Test deckt auf: Diese E-Scooter dürfen nicht auf Österreichs Straßen

Kaufst du in Österreich einen E-Scooter, kann er trotz Begrenzung auf 25 km/h auf öffentlichen Straßen verboten sein. Beim ÖAMTC-Test überschritten alle zehn Modelle die erlaubte Höchstleistung.

Auf öffentlichen Straßen dürfen E-Scooter in Österreich höchstens 25 km/h schnell sein und maximal 600 Watt leisten. Gerade die Leistungsgrenze sorgt laut ÖAMTC-Jurist Matthias Wolf für Unsicherheit. „Uns erreichen immer häufiger Anfragen, in denen wir um Klarstellung gebeten werden, ob bestimmte Roller in Österreich erlaubt sind – meist geht es um die Differenzierung zwischen Höchst- und Dauerleistung.“ Angaben von Herstellern und im Handel seien oft nicht eindeutig. So könne der Eindruck entstehen, die Begrenzung auf 25 km/h reiche für eine erlaubte Nutzung aus.

Regeln in Europa

Der ÖAMTC vermutet die unterschiedlichen Vorschriften in Europa als Ursache. In Österreich darf der Elektromotor zu keinem Zeitpunkt mehr als 600 Watt abgeben. In Deutschland zählt hingegen die Nenndauerleistung und nicht, was der Motor etwa beim Anfahren kurzzeitig schafft. Ein Roller kann daher trotz passender Höchstgeschwindigkeit in Österreich nicht erlaubt sein. Für Käuferinnen und Käufer ist dieser Unterschied oft schwer zu erkennen.

Alle zehn getesteten E-Scooter betroffen

Das zeigt ein Test des ÖAMTC und seiner Partnerorganisationen. Alle zehn geprüften Modelle überschritten die in Österreich erlaubten 600 Watt. Bei den meisten gaben die Hersteller sogar eine maximale Leistung von rund oder mehr als 1.000 Watt an. Keines dieser Modelle darf hierzulande auf öffentlichen Straßen genutzt werden, obwohl die Roller im Handel oder im Internet erhältlich sind. Geprüft wurden Sicherheit und Alltagstauglichkeit; ausgewählt wurden Modelle mit stabilerem Fahrverhalten. „Dass zehn von zehn Testkandidaten an der österreichischen Leistungsgrenze scheitern, legt nahe, dass es sich um keine Einzelfälle handelt. Wir gehen vielmehr davon aus, dass in Österreich viele E-Scooter unterwegs sind, die nach derzeitiger Rechtslage illegal sind – und das trotz regelkonformer Begrenzung auf 25 km/h Höchstgeschwindigkeit“, fasst Wolf zusammen. Offizielle Zahlen gibt es mangels Zulassungspflicht nicht.

Runde wird gefordert

Der ÖAMTC will die österreichische Leistungsgrenze rasch und ergebnisoffen prüfen lassen. An einem runden Tisch sollen Ministerien, Handel, Hersteller und Konsumentenschutz teilnehmen. Die Begrenzung auf 25 km/h soll aus Sicht des Mobilitätsclubs bleiben. Zu klären sei aber, ob eine kurzzeitig höhere Motorleistung den Roller vollständig vom öffentlichen Straßenverkehr ausschließen muss. Als möglicher anderer Zugang wird die deutsche Nenndauerleistung genannt. Bei einer Neuregelung sollte laut ÖAMTC auch wieder über eine Helmpflicht gesprochen werden.

Folgen oft erst spät

Wer einen handelsüblichen Roller kauft, soll laut ÖAMTC darauf vertrauen können, dass er bestimmungsgemäß verwendet werden darf. „Derzeit besteht die Gefahr, dass man erst bei einer Kontrolle oder nach einem Unfall erfährt, dass der im guten Glauben gekaufte Scooter eigentlich verboten ist“, warnt Wolf. Möglich sind Verwaltungsstrafen sowie haftungs- und versicherungsrechtliche Probleme. Im Ernstfall können auch Schadenersatz- oder Regressforderungen drohen.