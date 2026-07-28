Sonnenfinsternis und Perseiden: Doppeltes Spektakel über Österreich

Mitte August blickt Österreich gleich zweimal nach oben: Erst verdunkelt eine partielle Sonnenfinsternis den Abendhimmel, danach erreichen die Perseiden ihr Maximum - mit Chancen auf zahlreiche Sternschnuppen.

Erst verdunkelt die partielle Sonnenfinsternis den Abendhimmel über Österreich, danach sorgen die Perseiden in der Nacht auf den 13. August für das nächste Himmelsschauspiel.

Erst verdunkelt die partielle Sonnenfinsternis den Abendhimmel über Österreich, danach sorgen die Perseiden in der Nacht auf den 13. August für das nächste Himmelsschauspiel.

Am Mittwoch, dem 12. August 2026, schiebt sich der Mond vor die Sonne und nimmt ihr einen großen Teil ihres Glanzes. In ganz Österreich ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Die ersten Orte starten bereits gegen 19.21 Uhr, andere folgen wenige Minuten später. In Wien werden mehr als 89 Prozent der Sonne verfinstert. Laut Österreichischem Astronomischen Verein ist das dort die stärkste Verfinsterung seit dem 11. August 1999.

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Wolken entscheiden über das Himmelsschauspiel

Der spannendste Teil fällt allerdings genau mit dem Sonnenuntergang zusammen. Deshalb dürften das fahle Licht und eine spürbare Abkühlung weniger deutlich auffallen als bei einer Finsternis mitten am Tag. Dafür könnte der Abend besonders düster ausfallen. Der Verein schreibt dazu: „Allerdings ist ein sehr dunkler Sonnenuntergang zu erwarten, wenn das Wetter mitspielt.“ Am Ende entscheidet also nicht nur der Mond, sondern auch die Wolkendecke über die Vorstellung.

Westen sieht die Sonnenfinsternis länger

Wie lange die Finsternis sichtbar bleibt, unterscheidet sich von Ort zu Ort. In Gmünd beginnt sie laut den Berechnungen um 19.21 Uhr, in Wien um 19.22 Uhr und in Graz um 19.24 Uhr. In Klagenfurt startet das Schauspiel um 19.25 Uhr, in Villach sechs Sekunden später. Im Westen steht die Sonne beim errechneten Maximum teils noch knapp über dem Horizont. Für Bludenz ist dieses etwa um 20.17 Uhr angegeben, für Bregenz um 20.17 Uhr.

Horizont sagt Stopp

In vielen Orten im Osten und Südosten ist die Mitte der Finsternis nicht mehr zu beobachten. Dort verschwindet die Sonne vorher unter dem Horizont. Auch der letzte Kontakt bleibt österreichweit unsichtbar, weil die Sonne davor untergeht. Der Mond beginnt seine Arbeit also noch am Himmel, doch den Schlussakt schluckt der Horizont. Das macht die Finsternis zu einem Wettlauf zwischen Schatten und Sonnenuntergang.

Wann du die Sonnenfinsternis sehen kannst

Auf der Webseite „time and date“ kannst du deinen Wohnort eingeben und prüfen, wann die Sonnenfinsternis bei dir beginnt und wie sie ungefähr aussehen wird. Für Graz ist der Start am 12. August 2026 um 19.24 Uhr angegeben. Die größte sichtbare Phase wird dort um 20.11 Uhr erreicht, um 20.14 Uhr ist das Schauspiel vorbei. Insgesamt dauert die partielle Sonnenfinsternis in Graz rund 50 Minuten, dann zieht der Horizont den Vorhang zu.

©www.timeanddate.de Beispiel Graz: Die partielle Sonnenfinsternis startet um 19.24 Uhr, erreicht um 20.11 Uhr ihre größte sichtbare Phase und endet um 20.14 Uhr.

Nach der Sonnenfinsternis funkeln die Perseiden

Nach der Sonnenfinsternis ist am 12. August noch lange nicht Schluss. In der Nacht auf den 13. August erreicht auch der Perseiden-Meteorstrom sein Maximum. Weil eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond stattfinden kann, stört in dieser Nacht kein helles Mondlicht den Blick auf die Sternschnuppen. Unter einem dunklen Himmel könnten daher zahlreiche Meteore zu sehen sein. Auf den Schatten am Abend folgt damit ein mögliches Sternschnuppenfeuerwerk in der Nacht.