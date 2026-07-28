Bis zu 40 Grad und Gewitter: Hitzewelle schwappt jetzt über Österreich

Eine Hitzewelle ist aktuell dabei, über das gesamte Bundesgebiet zu schwappen. Dabei hat sie Temperaturen von bis zu 40 Grad im Gepäck. Zusätzlich sind örtlich auch teils starke Gewitter möglich. Wir haben den Überblick für euch.

Für die kommenden Tage wurde seitens der GeoSphere Austria in ganz Österreich eine Hitzewarnung ausgesprochen. Die Höchsttemperaturen reichen dabei bis in den hohen 30er-Bereich hinauf, örtlich sind auch 40 Grad neuerlich nicht ausgeschlossen, weiß man etwa bei der österreichischen Unwetterzentrale. Während die Warnungen vor der extremen Hitze zwar erst am Mittwoch beginnen, hatte auch der Dienstag, 28. Juli 2026, schon einige 30er zu bieten und stellt damit für diese Regionen wohl auch mit den Anfang der nun folgenden Hitzewelle dar. Laut Daten der GeoSphere Austria war es dabei (Stand 17 Uhr) in Ferlach und St. Andrä im Lavanttal (beide Kärnten) sowie in Innsbruck und Landeck (beide Tirol) mit jeweils über 32 Grad am wärmsten.

Wann und wo es in Österreich jetzt besonders heiß wird

Temperaturen, die in den kommenden Tagen jedenfalls locker übertroffen werden. Für Mittwoch werden etwa Höchstwerte von bis zu 36 Grad erwartet, am Donnerstag sind es bereits bis zu 38 Grad. Mit die höchsten Werte hat der Freitag zu bieten, im Osten könnte es dort bis zu 39 Grad – stellenweise eben auch ein wenig mehr – haben. Am Wochenende erwarten uns sowohl am Samstag als auch am Sonntag Temperaturen von bis zu 38 Grad. Und auch der Start in die neue Woche dürfte wohl heiß werden. „Ein Ende der Hitzewelle ist damit vorerst nicht in Sicht“, weiß man seitens der österreichischen Unwetterzentrale. Extreme Temperaturen mit knapp über 40 Grad hat es dieses Jahr bereits gegeben, mehr dazu unter anderem hier: 40,1 Grad! Österreich knackt den nächsten Juni-Rekord.

©GeoSphere Austria | In vielen Regionen Österreichs wird am Mittwoch vor Hitze gewarnt. ©GeoSphere Austria | Am Donnerstag ändern sich die Farben, grün ist nicht mehr zu sehen, vor allem im Nord- und Südosten gilt dann eine orange Hitzewarnung. ©GeoSphere Austria | In großen Teilen Österreichs gibt es am Freitag und Samstag eine orange Hitzewarnung der GeoSphere Austria.

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Wo die Schauer- und Gewitterneigung ansteigt

Mit der Hitze wird wohl auch wieder das ein oder andere Gewitter kommen. Diese können auch teils kräftiger ausfallen, wissen die Meteorologen. Seitens der GeoSphere Austria heißt es dazu etwa, dass am Mittwoch am Nachmittag zwischen dem Arlberg und dem Mostviertel die Schauer- und Gewitterneigung ansteigt, am Donnerstag entstehen bis über Mittag über den Alpengipfeln Quellwolken, die in der Steiermark sowie am Alpennordrand in Nieder- und Oberösterreich für Regenschauer und Gewitter sorgen könnten. Am Freitag sind Gewitter dann in Tirol und Osttirol durchaus möglich, der Samstag bringt kräftige Gewitter vor allem im Berg- und Hügelland. Am Sonntag steigt die Schauer- und Gewitterneigung dann in allen Bundesländern an, wobei es im Südosten und im Rheintal am längsten trocken bleibt.

Gewitter „fallen kräftig aus, mit großen Regenmengen und Hagel“

Die österreichische Unwetterzentrale spricht am Mittwoch etwa von „im Bergland lokalen Hitzegewittern“. Diese würden zwar nur vereinzelt auftreten, „fallen aber kräftig aus, mit großen Regenmengen und Hagel“. Am Donnerstag würden sich vor allem im östlichen Berg- und Hügelland Quellwolken bilden, aus denen am Nachmittag dann einzelne Hitzegewitter entstehen. Immerhin: „In weiten Landesteilen bleibt es aber trocken“, so die Meteorologen.