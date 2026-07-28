150 Euro im August: Zehntausende Briefe trudeln ein, bringen Bonus

Vor dem Schulstart gibt es für Familien in Österreich wieder mehr Geld. Während das Schulstartgeld in Höhe von rund 120 Euro alle bekommen, kommt im August auch ein Brief mit einer 150 Euro-Nachricht. Den bekommen Zehntausende.

121,40 Euro sind es konkret, die Familien mit Schulkindern im Alter von sechs bis 15 Jahren am 7. August gemeinsam mit der Familienbeihilfe überwiesen bekommen. Laut Bundeskanzleramt betrifft das immerhin nicht weniger als rund 920.000 Kinder in ganz Österreich, die von der Sonderzahlung in wenigen Tagen profitieren. Dafür muss man übrigens nichts machen. Ist man anspruchsberechtigt, fließt das Geld an dem Tag automatisch mit der monatlichen Auszahlung der Beihilfe aufs Konto.

150 Euro können in diesen Geschäften für diese Produkte eingelöst werden

Im August trudelt dann bei zehntausenden Menschen hierzulande aber noch ein Extrageld ein. 150 Euro sind es konkret, es geht um die Aktion „Schulstartklar!“ vom Sozialministerium. Davon sind halbjährlich (gemeinsam mit der Aktion „Schulstartplus!“ im Frühjahr) stets rund 50.000 Kinder und Jugendliche betroffen. Den Bonus bekommen Familien mit Schulkindern, die im Juni 2026 Mindestsicherung bezogen haben. Dabei gibt es für jedes Schulkinde einen Gutschein für Schulartikel im Wert von 150 Euro, die in allen Geschäften von Libro und Pagro eingelöst werden können.

Gehen deine Kinder noch in die Schule? Ja. Nein, sind erwachsen. Nein, sind zu klein. Ich hätte gerne Kinder. Ich habe keine Kinder. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

So kommst du an den 150-Euro-Bonus

Anspruchsberechtigte bekommen dazu im August einen Brief zugeschickt, wie man auf der Schulstartklar!-Website bereits nachlesen kann. In diesem Brief ist ein Code, mit dem man den Gutschein am Handy herunterladen kann. Zusätzlich kann man sich bei Bedarf die Gutscheine auch physisch holen. Benötigt wird allerdings auch in diesem Fall der Brief. Im Gegensatz zu den 121,40 Euro, die automatisch aufs Konto kommen, muss bei den Schulstart-Boni also etwas gemacht werden. Bis 31. Oktober 2026 hat man Zeit, den Gutschein freizuschalten und einzulösen.

Anspruchsberechtigte lassen regelmäßig viel Geld links liegen

„Nach dem 31. Oktober 2026 ist der Gutschein ungültig. Sie können dann nicht mehr damit einkaufen“, warnen die Verantwortlichen. Bei der zugehörigen Schulstartplus!-Aktion im Frühjahr haben etwa Tausende eine wichtige Frist verpasst und so das Geld „verschenkt“. Das haben wir exklusiv aus dem Sozialministerium erfahren: 150 Euro geschenkt: Tausende Familien verzichten auf Bonus. Und auch bei der Vorjahresaktion wurde einiges an Geld liegen gelassen: Eine Million Euro: Tausende Österreicher ignorieren Bonus komplett.