Illegales Massagestudio aufgeflogen: Verdacht auf Zuhälterei und Prostitutionshandel

Was mit einer Schwerpunktaktion gegen illegale Wohnungs- und Hotelprostitution begann, entwickelte sich zu umfangreichen Ermittlungen wegen schwerer Straftaten. Das Stadtpolizeikommando Linz und der Magistrat Linz hatten bereits im Juli 2025 eine gemeinsame Kontrolle durchgeführt. Dabei stießen die Behörden auf ein illegal betriebenes Massagestudio im Stadtgebiet. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Frauen angetroffen, die laut Polizei über keinen rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich verfügten. Bei den Betroffenen handelte es sich demnach überwiegend um chinesische Staatsangehörige. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass dort offenbar illegal sexuelle Dienstleistungen angeboten wurden.

Verdacht auf Zuhälterei und Menschenhandel

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass hinter dem Betrieb ein größeres Netzwerk stehen könnte. Die Ermittler gehen dem Verdacht der Zuhälterei sowie des grenzüberschreitenden Prostitutionshandels nach. Bei mehreren Hausdurchsuchungen konnten Beweismittel sichergestellt werden. Darunter befanden sich Bargeld, Mobiltelefone sowie weitere IT-Geräte, die nun ausgewertet werden.

Frauen offenbar mit falschen Versprechen nach Österreich gebracht

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen weitere chinesische Staatsangehörige in größerem Umfang am Handel mit weiblichen Landsleuten beteiligt gewesen sein. Die Verdächtigen stehen im Verdacht, Frauen in Österreich und Deutschland zur Sexarbeit gezwungen zu haben. Laut Polizei erfolgte die Einreise der Frauen teilweise über eine organisierte Route. Dabei sollen gefälschte oder falsche Dokumente verwendet und Schlepper eingesetzt worden sein. Die Route führte demnach über Serbien und Italien weiter nach Österreich beziehungsweise Mitteleuropa.

Reisepässe abgenommen, Schulden ausgenutzt

Die betroffenen Frauen sollen in ihrer Heimat teilweise hoch verschuldet gewesen sein. Laut Ermittlern wurden sie mit dem Versprechen nach Österreich gelockt, durch Arbeit in chinesischen Lokalen ausreichend Geld verdienen und damit ihre Schulden zurückzahlen zu können. Nach der organisierten Einreise sollen ihnen jedoch die Reisepässe abgenommen worden sein. Anschließend sei ihnen ausschließlich die Arbeit in der illegalen Prostitution ermöglicht worden.

Mehrere Festnahmen nach monatelangen Ermittlungen

Nach intensiven Ermittlungen konnten bei der Staatsanwaltschaft Linz mehrere Festnahmeanordnungen erwirkt und vollzogen werden. Die Verdächtigen werden unter anderem wegen Zuhälterei, grenzüberschreitenden Prostitutionshandels, falscher Beweisaussage, Geldwäsche und Urkundenfälschung angezeigt. Die Ermittlungen laufen weiter. Dabei geht es unter anderem um mögliche Verbindungen ins Ausland sowie die genaue Reiseroute der betroffenen Frauen.