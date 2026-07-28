Wo die Hitze am Mittwoch die Gewittergefahr steigen lässt

Bis zu 36 Grad hat es am Mittwoch in Österreich. Mit der Hitze sind dann vor allem am Nachmittag stellenweise auch einige Schauer und Gewitter möglich, weiß die GeoSphere Austria.

Für „meist sonniges und trockenes Wetter“ sorgt ein Hochdruckeinfluss am Mittwoch, 29. Juli 2026, in Österreich, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren. Doch das gilt nicht für alle Regionen, denn: „Am Nachmittag bilden sich vor allem über den Alpengipfeln einige Quellwolken und mit diesen steigt zwischen dem Arlberg und dem Mostviertel die Schauer- und Gewitterneigung an“, so die Experten.

Hitzewelle startet, bringt bis zu 36 Grad

Dazu stellt der Nachmittag den beinahe österreichweiten Auftakt der neuen Hitzewelle dar. In der Früh erwarten uns noch zwölf bis 21 Grad, im Tagesverlauf steigen die Thermometer auf zwischen 29 und 36 Grad an. Und auch die Tage darauf werden allesamt heiß – mit dem Höhepunkt wohl am Freitag, wo stellenweise im Osten auch wieder bis zu 40 Grad möglich sind. Gleichzeitig erwartet uns örtlich aber auch das ein oder andere heftige Hitzegewitter. Alles dazu könnt ihr hier nachlesen: Bis zu 40 Grad und Gewitter: Hitzewelle schwappt jetzt über Österreich.