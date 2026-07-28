Zwei dramatische Einsätze binnen 24 Stunden: Einsatzkräfte werden zu Lebensrettern

Innerhalb von nur 24 Stunden mussten Einsatzkräfte in Oberösterreich gleich zweimal um das Leben von Menschen kämpfen. Dank des raschen Eingreifens von Polizei, Rettung und Ersthelfern konnten beide gerettet werden.

Zwei dramatische Einsätze innerhalb kurzer Zeit haben gezeigt, wie entscheidend schnelles Handeln im Notfall sein kann. Zwischen 27. und 28. Juli 2026 konnten Einsatzkräfte gemeinsam mit Ersthelfern zwei Menschen nach schweren medizinischen Notfällen retten.

19-Jähriger nach Herzstillstand reanimiert

Der erste Einsatz ereignete sich in der Nacht auf den 27. Juli im Bereich der Kirchdorfer Straße in Sattledt. Ein Zeuge alarmierte den Notruf, nachdem er einen Wagen mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Straßenrand entdeckt hatte. Als eine Polizeistreife eintraf, fanden die Beamten einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf auf dem Fahrersitz vor. Der junge Mann befand sich offenbar in einem medizinischen Ausnahmezustand. Die Polizisten holten ihn aus dem Fahrzeug und begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Kurze Zeit später kam es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Beamten reagierten umgehend und starteten mit der Reanimation. Nach dem Eintreffen von Rettungskräften und Notarzt übernahm das medizinische Personal die weitere Versorgung. Der Mann konnte schließlich stabilisiert und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

52-Jähriger nach Reanimation ins Spital geflogen

Nur einen Tag später kam es am 28. Juli im Bezirk Gmunden zu einem weiteren lebensbedrohlichen Notfall. In einem Wohnhaus fanden die Polizisten einen 52-Jährigen vor, der zu diesem Zeitpunkt bereits von seiner Lebensgefährtin wiederbelebt wurde. Die Beamten unterstützten gemeinsam mit den Rettungskräften die laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der Notarzt eintraf. Der Mann erlangte schließlich wieder das Bewusstsein und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.