Gewitterwarnung in Österreich: Karten zeigen, wo es heute krachen könnte

Neben der Hitzewelle, die am heutigen Mittwoch, 29. Juli 2026, nahezu überall in Österreich startet, sind örtlich auch teils kräftigere Wärmegewitter möglich. Wir wissen, wo und wann es krachen könnte.

Am Mittwoch könnte es vor allem rund um den Alpenhauptkamm am Nachmittag ungemütlich werden.

Am Mittwoch könnte es vor allem rund um den Alpenhauptkamm am Nachmittag ungemütlich werden.

Ab dem heutigen Mittwoch, 29. Juli 2026, werden fast in ganz Österreich wieder die 30 Grad überboten. Der Tag stellt damit auch fast überall den Start einer neuen Hitzewelle dar – mit Höhepunkt wohl am Freitag, wo im östlichen Flachland durchaus auch bis zu 40 Grad möglich sind. Dementsprechend wird in den kommenden Tagen auch vor der brütenden Hitze gewarnt, gleichzeitig sind auch stets örtliche und teils kräftige Gewitter möglich. Alles dazu auch hier: Bis zu 40 Grad und Gewitter: Hitzewelle schwappt jetzt über Österreich.

Karten zeigen: Gewitter am Mittwoch auf diese Regionen begrenzt

Auch am heutigen Mittwoch könnte es in Österreich krachen, betroffen sind dabei vor allem Bergregionen, wie Meteorologen wissen. So etwa die GeoSphere Austria: „Ausgehend von Bergen entwickeln sich ab dem Nachmittag Wärmegewitter. Diese können dabei für punktuellen Starkregen sorgen“, heißt es dort in der Warnung. In den gebirgigeren Regionen rund um den Alpenhauptkamm haben die Experten nämlich eine gelbe Warnstufe ausgerufen. Ähnlich sieht es auf der Warnkarte der österreichischen Unwetterzentrale aus, wo für nahezu die selben Regionen eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel ausgerufen worden ist.

©GeoSphere Austria | Die GeoSphere Austria warnt vor allem im Gebirge. ©Österreichischen Unwetterzentrale | Ähnlich sieht die Karte der österreichischen Unwetterzentrale aus, hier wird ebenfalls im Gebirge vorgewarnt.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Diese Gefahren bringen die Gewitter am Mittwoch

Von „lokalen Hitzegewittern“ schreibt etwa die österreichische Unwetterzentrale. Diese würden im Bergland niedergehen und große Regenmengen und Hagel bringen. „Diese treten nur vereinzelt auf, fallen aber kräftig aus“, so die Experten. Seitens der GeoSphere Austria heißt es, dass sich ab dem Nachmittag vor allem über den Alpengipfeln Quellwolken bilden und die Schauer- und Gewitterneigung „zwischen dem Arlberg und dem Mostviertel“ ansteigt. Und auch Skywarn Austria schreibt von „teils kräftigen Wärmegewittern“ über den Bergen am Nachmittag. Immerhin, so die Meteorologen unisono: „Abseits der Alpen bleibt es ganztags freundlich und trocken.“