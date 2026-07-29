Einbruch ins Linzer Rathaus: Täter wollten an die Stadtkassa

Mitten in der Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Linzer Rathaus. Ihr Ziel war offenbar die Stadtkassa. Doch noch bevor sie Beute machen konnten, löste ein Sicherheitssystem Alarm aus, die Täter flüchteten.

Nach bisherigen Informationen verschafften sich die Einbrecher kurz nach Mitternacht Zugang zum Rathaus. Dafür rissen sie zunächst mehrere Lamellen der Außenjalousien heraus und hebelten anschließend ein Fenster auf. So gelangten sie in die Räumlichkeiten der Stadtkassa. Dort durchsuchten sie Schränke und Laden auf der Suche nach Bargeld oder anderen Wertgegenständen.

Alarm vereitelt den Coup

Noch während die Täter im Gebäude waren, wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst. Die Polizei rückte innerhalb weniger Minuten zum Rathaus aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen keine. Zurück blieben beschädigte Außenjalousien und ein aufgehebeltes Fenster. Weitere Schäden oder gestohlene Wertgegenstände wurden laut Stadt nicht festgestellt. Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber betont, dass die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen ihren Zweck erfüllt hätten. Das Zusammenspiel aus Alarmtechnik und internen Sicherheitsvorkehrungen habe verhindert, dass die Täter Bargeld erbeuten konnten.

Polizei sucht die Täter

Von den Einbrechern fehlt derzeit jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun zu klären, wer hinter dem missglückten Einbruchsversuch steckt. Ob die Täter gezielt die Stadtkassa im Visier hatten oder weitere Bereiche des Rathauses durchsuchen wollten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.