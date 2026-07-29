Eisbach: Jetzt ist die Ursache des größten Waldbrands der Steiermark geklärt

Der verheerende Waldbrand bei Eisbach, der die Steiermark tagelang in Atem hielt, dürfte auf einen folgenschweren Fehler während Forstarbeiten zurückzuführen sein. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, vier Männer wurden angezeigt.

Fast drei Monate nach dem verheerenden Waldbrand am Mühlbachkogel in Eisbach (Gemeinde Gratwein-Straßengel) gibt es neue Erkenntnisse, 5 Minuten hat damals berichtet: Waldbrand bei Graz breitet sich aus: „Wind wird zum Brandbeschleuniger“. Die Polizei hat ihre umfangreichen Ermittlungen abgeschlossen. Demnach dürfte das Feuer fahrlässig im Zuge von Forstarbeiten entstanden sein. Vier Männer wurden angezeigt.

©Feuerwehr Mooskirchen Mehr als 2.500 Einsatzkräfte kämpften 17 Tage lang gegen das Feuer.

Vier Arbeiter stehen im Fokus der Ermittlungen

Nach Angaben der Polizei waren am 25. April 2026 vier Männer im Alter zwischen 22 und 49 Jahren im Auftrag der Waldbesitzer mit Forstarbeiten beschäftigt. Sie befreiten Jungbäume von Geäst, als das Feuer gegen Mittag ausbrach. Die Männer befanden sich laut Ermittlungen gerade in einer Pause, als Wanderer Rauch bemerkten und Alarm schlugen. Nun werden die vier wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Hinweise auf Brandstiftung oder eine vorsätzliche Tat gibt es laut Polizei nicht.

©Freiwillige Feuerwehr Gössendorf Begünstigt durch extreme Trockenheit und starken Wind breiteten sich die Flammen rasend schnell aus.

Größter Feuerwehreinsatz der Steiermark

Was als kleiner Brand begann, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zur bislang größten Feuerwehraktion in der Geschichte der Steiermark. Begünstigt durch extreme Trockenheit und starken Wind breiteten sich die Flammen rasend schnell aus. Mehr als 2.500 Einsatzkräfte kämpften 17 Tage lang gegen das Feuer. Unterstützt wurden sie von Hubschraubern, Drohnen und Wärmebildkameras. Erst am 11. Mai konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden.

©Feuerwehr Mooskirchen Das Feuer vernichtete rund 70 Hektar Wald.

70 Hektar Wald zerstört

Das Feuer vernichtete rund 70 Hektar Wald, eine Fläche, die etwa 100 Fußballfeldern entspricht. Neben dem zerstörten Waldbestand entstanden enorme Kosten für Feuerwehren, Behörden und weitere Einsatzorganisationen. Auch Ausrüstung wurde beschädigt. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund vier Millionen Euro. Drei Personen wurden während der Löscharbeiten leicht verletzt.

Brandursache nicht eindeutig, aber klare Hinweise

Die Brandermittler konnten den Brandausbruch auf den Bereich eingrenzen, in dem zuletzt gearbeitet worden war. Wie genau das Feuer entstand, lässt sich jedoch nicht mehr zweifelsfrei klären. Nach Einschätzung der Ermittler kommen unter anderem unbemerkter Funkenflug oder ein unsachgemäßer Umgang mit Zigaretten oder Tabakwaren als Auslöser infrage. Andere mögliche Zündquellen fanden sich nicht. Ein Blitzschlag konnte hingegen eindeutig ausgeschlossen werden. Mit dem Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft ist die polizeiliche Ermittlung beendet. Nun wird geprüft, ob und in welcher Form Anklage gegen die vier Beschuldigten erhoben wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 09:27 Uhr aktualisiert