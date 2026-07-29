Tausende Arbeitsplätze: So baut BMW viele Stellen ab

8.000 Arbeitsplätze sollen es laut Medienberichten sein, die BMW in den kommenden Monaten abbaut. Dabei setzt man vor allem auf Freiwilligkeit, das Ganze soll bis Ende 2027 erledigt sein.

Mehr als 150.000 Mitarbeiter sind bei BMW weltweit angestellt, rund 8.000 Stellen davon dürften in den kommenden Monaten wohl abgebaut werden, heißt es nun laut Medienberichten. Dabei möchte man aber gänzlich auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten und das Ganze etwa mit einem Abfindungsprogramm, Altersteilzeit und natürlicher Fluktuation regeln.

Ziel des Stellenabbaus bei BMW für Ende 2027 erreicht

Das Abfindungsprogramm ist in Deutschland geplant, die Altersteilzeit und natürliche Fluktuation sollen im Ausland durchgesetzt werden. Die Hälfte des Abbaus dürfte dabei wohl auf Deutschland entfallen, wo BMW alleine 90.000 Beschäftigte zählt. Das Ziel des Abbaus möchte man bis Ende 2027 erreichen, wie viele Stellen in Österreich betroffen bzw. geplant sind, ist derzeit noch unklar. Nimmt man jene rund fünf Prozent her, die abgebaut werden sollen, könnten hierzulande bei einem Personalstand von über 5.500 Angestellten im Jahr 2023 rund 300 Stellen abgebaut werden.