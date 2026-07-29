40 Grad im Anmarsch: Hitzewelle erreicht noch diese Woche Höhepunkt

Österreich steht vor dem heißesten Tag der aktuellen Hitzewelle. Bis zu 40 Grad sind möglich – und ein Ende der heißen Temperaturen ist derzeit nicht in Sicht.

Die Hitzewelle in Österreich nimmt gerade richtig Fahrt auf. Laut einer aktuellen Analyse der GeoSphere Austria wird der Freitag (31. Juli) wohl der heißeste Tag. Vor allem im Osten des Landes sind 38 bis 39 Grad, vereinzelt sogar 40 Grad, möglich. Wann sich die Lage wieder entspannen wird, ist derzeit noch ungewiss – und die seit Monaten anhaltende Trockenheit spitzt sich weiter zu.

Am Freitag wird’s richtig heiß

Bis zum Ende der Woche baut sich die Hitze Tag für Tag weiter auf. Am Freitag rechnen die Meteorologen mit dem Höhepunkt der aktuellen Wetterlage. Besonders betroffen sind erneut das östliche Flachland, Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Dort könnten lokal ähnliche Höchstwerte erreicht werden wie Ende Juni, wo beispielsweise in der Wiener Innenstadt Rekordtemperaturen von 40 Grad gemessen wurden.

Darum gibt es keine rote Hitzewarnung

Eine rote Hitzewarnung wird es dennoch nicht geben. Meteorologe Thomas Turecek von der GeoSphere Austria begründet das folgendermaßen: „Erstens wird am Samstag eine schwache Störung für eine Abschwächung auf 34 bis 35 Grad sorgen. Es ist also lediglich an einem Tag extrem heiß.“ Der zweite Grund für eine ausbleibende rote Warnstufe sind erträgliche Nächte: Mit Ausnahme von dicht verbauten Stadtgebieten bleiben die Frühtemperaturen mit 14 bis 22 Grad verhältnismäßig moderat.

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Ende der Hitzewelle noch ungewiss

Zwar nimmt am Wochenende die Schauer- und Gewitterneigung vor allem vom Bergland aus wieder zu, eine nachhaltige Abkühlung erwarten die Meteorologen derzeit aber nicht. Auch für Sonntag und Montag werden regional erneut Temperaturen um oder über 35 Grad prognostiziert. „Es ist keine massive Wetterumstellung in Sicht“, schildert Turecek. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Meteorologen gegenüber 5 Minuten erklärt, dass sich die Hitzewelle wohl bis in die kommende Woche ziehen dürfte. Das wird in der aktuellen Aussendung einmal mehr bestätigt: „Was im Moment fehlt, ist ein eindeutiger Temperaturrückgang um zehn bis 15 Grad“, so Turecek.

Bereits die dritte Hitzewelle des Jahres

Für den Westen und Süden Österreichs ist die aktuelle Wetterlage bereits die dritte Hitzewelle des Jahres. Besonders außergewöhnlich war laut GeoSphere Austria die zweite Hitzewelle, die Mitte Juni begann und in manchen Regionen 18 bis 35 Tage andauerte. An einzelnen Messstationen gilt sie nach wissenschaftlicher Definition sogar bis heute als nicht vollständig beendet, weil die Temperaturen zwischenzeitlich nie ausreichend zurückgingen.

Trockenheit erreicht historische Ausmaße

Neben der Hitze bereitet den Experten vor allem die extreme Trockenheit Sorgen. Seit Dezember 2025 fiel österreichweit deutlich weniger Niederschlag als üblich. Bis Ende Juli fehlen im bundesweiten Durchschnitt rund 30 Prozent auf ein normales Niederschlagsjahr. Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria erklärt, wie ernst das Problem des ausbleibenden Regens ist: „Damit war es in Österreich – zumindest seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts – in den ersten sieben Monaten eines Jahres nicht mehr so niederschlagsarm.“ Die wenigen Gewitter der vergangenen Wochen hätten daran kaum etwas geändert. Durch die langanhaltende Hitze und den vielen Sonnenschein trocknen die Böden weiter aus, weil gleichzeitig besonders viel Wasser verdunstet. In der Steiermark zeigen sich schon die ersten Auswirkungen: Einige Wasserkraftwerke mussten bereits abgeschaltet werden.

Hitzewellen werden häufiger und intensiver

Auch langfristig zeigt sich laut den Klimaforschern ein klarer Trend. Während es früher meist nur ein bis zwei Hitzewellen pro Jahr gab, treten inzwischen regelmäßig zwei bis drei auf. Gleichzeitig dauern sie länger und erreichen deutlich höhere Temperaturen als noch vor wenigen Jahrzehnten. Dadurch steigt auch die gesundheitliche Belastung für die Bevölkerung spürbar an.