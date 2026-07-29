Eitrige Wunden und Dehydrierung: Urteil nach Tod einer 89-Jährigen gefallen

Mit einem rechtskräftigen Urteil ist am Mittwoch ein aufsehenerregender Prozess am Landesgericht Linz zu Ende gegangen. Ein 56-jähriger Mann wurde wegen des Quälens und Vernachlässigens seiner pflegebedürftigen Mutter zu 20 Monaten bedingter Haft verurteilt. Seine Schwester, die ebenfalls auf der Anklagebank saß, wurde freigesprochen.

89-Jährige starb in katastrophalem Pflegezustand

Die Frau war seit Anfang 2024 bettlägerig und wurde von ihrem Sohn im gemeinsamen Haus gepflegt. Laut Anklage verschlechterte sich ihr Zustand über Monate dramatisch. Als die 89-Jährige Anfang 2025 starb, fanden Ermittler unter anderem eitrige Wunden, starke Verschmutzungen, Hautablösungen sowie Anzeichen von Dehydrierung und Unterernährung vor. Auch das Wohnhaus befand sich laut Gutachten in einem stark verwahrlosten Zustand. Ein gerichtsmedizinischer Sachverständiger sprach von einem „desolaten“ Pflegezustand. Das große Druckgeschwür am Körper der Frau müsse sich über einen längeren Zeitraum entwickelt haben.

Angeklagter bekannte sich schuldig

Der 56-Jährige räumte vor Gericht ein, seiner Mutter nicht ausreichend geholfen zu haben. Sein Verteidiger erklärte, der Mann sei mit der Situation völlig überfordert gewesen und leide bis heute unter starken Schuldgefühlen. Eine psychiatrische Sachverständige diagnostizierte beim Angeklagten eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Seine Zurechnungsfähigkeit sei dadurch deutlich eingeschränkt gewesen. Laut Verteidigung habe der Mann zwar helfen wollen, sei den Anforderungen einer intensiven Pflege aber nicht gewachsen gewesen.

Schwester freigesprochen

Auch die Schwester des Verurteilten musste sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, den schlechten Gesundheitszustand der Mutter bei ihren Besuchen erkannt haben zu müssen. Das Gericht kam jedoch zum Schluss, dass sich dieser Vorwurf nicht mit der erforderlichen Sicherheit beweisen ließ. Die Frau wurde deshalb freigesprochen. Dieser Teil des Urteils ist noch nicht rechtskräftig, da die Staatsanwaltschaft vorerst keine Erklärung dazu abgegeben hat. Der verurteilte Sohn akzeptierte das Urteil, ebenso die Staatsanwaltschaft. Damit ist die Strafe von 20 Monaten bedingter Haft rechtskräftig. Zum Abschluss des Verfahrens fand der Richter deutliche Worte. Der Fall sei derart tragisch, dass ihm dafür „fast die Worte fehlen“.