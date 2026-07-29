Feuer im Gardaland: Meterhohe Flammen unter der Achterbahn

Schockmomente im Gardaland: Mitten am Nachmittag brach gestern im beliebten italienischen Freizeitpark plötzlich ein Feuer direkt unter einer Achterbahn aus. Meterhohe Flammen und dichter Rauch waren weithin sichtbar.

Auch für viele Österreicherinnen und Österreicher ist das Gardaland in der italienischen Region Venetien ein beliebtes Urlaubsziel. Doch am Dienstag dürften wohl viele Besucher einen gehörigen Schrecken bekommen haben. Im Westernbereich des Freizeitparks brach plötzlich ein Feuer aus.

Mitarbeiter bringen Besucher in Sicherheit

Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, breiteten sich die Flammen im sogenannten „Far West“-Bereich rasch aus. Das komplett aus Holz errichtete Areal am historischen Parkeingang erinnert mit seinen Gebäuden an ein amerikanisches Pionierdorf und zählt zu den meistbesuchten Attraktionen des Freizeitparks. Doch noch bevor Panik aufkommen konnte, reagierten die Mitarbeiter umsichtig und schnell. Die parkinternen Einsatzkräfte räumten den betroffenen Bereich und brachten die Besucher in Sicherheit. Kurz darauf traf auch die Feuerwehr ein und brachte den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Der Freizeitpark blieb während des gesamten Einsatzes geöffnet.

Videos zeigen riesige Rauchwolke

In den sozialen Medien verbreiteten sich kurz nach dem Brand zahlreiche Videos. Sie zeigen meterhohe Flammen und eine dichte schwarze Rauchwolke, die über weite Teile des Parks zu sehen war. Unter anderem teilte der ehemalige Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, das Video des Feuers.

Brand direkt unter der Achterbahn „Raptor“

Besonders brisant: Der Brandherd befand sich direkt unter der Achterbahn „Raptor“. Die bis zu 33 Meter hohe Flügelachterbahn erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h, ihre Schienen verlaufen unmittelbar über dem abgebrannten Holzturm. Während der rund einstündigen Löscharbeiten blieb die Attraktion vorsorglich geschlossen. Die übrigen Fahrgeschäfte im Gardaland waren hingegen weiterhin in Betrieb.

Brandursache noch unklar

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht offiziell bekannt. Der italienische Fernsehsender RAI berichtete jedoch, dass ein Funke aus einer Kulisse für den Brand verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.