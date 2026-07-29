Gewalt gegen ÖBB-Personal: 1.834 Übergriffe seit 2020

Beschimpfungen, Drohungen und körperliche Angriffe gehören für viele ÖBB-Mitarbeiter mittlerweile zum Arbeitsalltag. Neue Zahlen zeigen nun, wie häufig Beschäftigte tatsächlich Opfer von Gewalt werden.

Die Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind immer wieder Übergriffen durch Passagiere ausgesetzt. Wie schlimm die Lage wirklich ist, geht nun aus einer Anfragebeantwortung des Infrastrukturministeriums hervor, die die FPÖ gestellt hat.

1.834 Übergriffe in fünf Jahren

Demnach wurden zwischen 2020 und 2025 insgesamt 1.834 Übergriffe auf ÖBB-Mitarbeiter registriert. In 459 Fällen wurden Beschäftigte dabei verletzt. Besonders häufig traf es laut Infrastrukturministerium Sicherheitskräfte der ÖBB. Bei ihnen endete nahezu jeder zweite Angriff mit einer Verletzung. Wie viele Tatverdächtige angezeigt, angeklagt oder verurteilt wurden, geht aus der Anfragebeantwortung allerdings nicht hervor.

Wer steckt hinter den Angriffen?

Offen bleibt auch, wer hinter den Übergriffen steckt. Angaben zur Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen oder zu möglichen aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen enthält die Beantwortung nicht. Kritik daran übt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker: „Wir wissen nicht, wie viele Anzeigen es gab. Wir wissen nicht, wer angeklagt und wer verurteilt wurde. Es gibt keinen sachlichen Grund, sie nicht offenzulegen – außer einen politischen.“

Anfragen angekündigt

Die FPÖ hat deshalb zwei parlamentarische Anfragen angekündigt. Sie fordert unter anderem detaillierte Informationen zu den Tatverdächtigen, zu Anzeigen und Verurteilungen sowie zu möglichen aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. „Ich will wissen, in wie vielen Fällen nach einer rechtskräftigen Verurteilung ein aufenthaltsbeendendes Verfahren eingeleitet wurde – und in wie vielen es tatsächlich vollzogen wurde“, so Hafenecker. Außerdem verlangt die Partei Antworten zur geplanten Schutzausrüstung für ÖBB-Mitarbeiter und zur Frage, ob eine eigene Eisenbahnpolizei eingerichtet werden soll.