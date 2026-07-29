Hitzewelle in Österreich: Großes Fischsterben spitzt sich weiter zu

Die anhaltende Trockenheit und die nächste Hitzewelle setzen Österreichs Flüssen massiv zu. Pegelstände erreichen Rekordtiefs, ganze Bachabschnitte trocknen aus. Für viele Fische kommt jede Hilfe zu spät.

Während sich Österreich auf die nächsten Tage mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad vorbereitet, spitzt sich die Lage in vielen Gewässern bereits zu, 5 Minuten hat berichtet: 40 Grad im Anmarsch: Hitzewelle erreicht noch diese Woche Höhepunkt. Niedrige Wasserstände und steigende Wassertemperaturen bringen zahlreiche Fischarten an ihre Belastungsgrenze. Experten schlagen Alarm: Ohne ergiebigen Regen dürfte sich die Situation weiter verschärfen.

Rekord-Niedrigwasser sorgt für immer größere Probleme

Besonders betroffen sind derzeit Flüsse entlang der Donau sowie mehrere Gewässer in Nieder- und Oberösterreich. An der Donau wurden erneut außergewöhnlich niedrige Pegel gemessen. Gleichzeitig führen zahlreiche Zuflüsse deutlich weniger Wasser als üblich. Im Innviertel ist die Lage besonders drastisch: Die rund 40 Kilometer lange Mattig ist auf einem etwa fünf Kilometer langen Abschnitt vollständig trockengefallen. Für viele Tiere bedeutet das den sicheren Tod.

Vor allem Jungfische haben kaum eine Chance

Mit sinkendem Wasserstand erwärmen sich Flüsse und Bäche immer schneller. Gleichzeitig nimmt der Sauerstoffgehalt im Wasser ab. Gerade junge Fische reagieren darauf besonders empfindlich und überleben diese Bedingungen oft nicht. Neben den Fischen verschwinden auch zahlreiche Kleinstlebewesen, die als wichtige Nahrungsquelle dienen. Dadurch geraten ganze Ökosysteme unter Druck. Um zumindest einen Teil der Bestände zu erhalten, bringen Fischereiverantwortliche größere Fische aus austrocknenden Tümpeln in tiefere und kühlere Gewässerabschnitte. Für viele Jungfische kommt diese Hilfe allerdings zu spät. Besonders gefährdet sind kälteliebende Arten wie Bachforellen, Äschen oder Saiblinge. Bereits Wassertemperaturen um 20 Grad setzen ihnen zu. Bleibt das Wasser längere Zeit über 25 Grad warm, sinken ihre Überlebenschancen deutlich.

Regen bleibt entscheidend

Nach Einschätzung von Fachleuten hängt nun vieles vom Wetter der kommenden Tage ab. Bleiben größere Niederschläge aus, dürften die Pegel weiter sinken und sich die Gewässer weiter aufheizen. Langfristig setzen Experten auf naturnahe Flüsse mit beschatteten Ufern, mehr Verbindung zum Grundwasser und durchgängigen Wanderwegen für Fische. Solche Maßnahmen können dazu beitragen, dass sich Gewässer auch während immer häufiger auftretender Hitzewellen weniger stark erwärmen und heimische Fischarten bessere Überlebenschancen haben.