Gigantischer Vollmond am Abend: Warum er plötzlich so nah wirkt

Augen auf am Abendhimmel! Der Juli-Vollmond wirkt heute riesig. Das hat allerdings nichts mit einem astronomischen Wunder zu tun.

Wer heute Abend den Himmel beobachtet, erlebt eine kleine Überraschung: Der Juli-Vollmond, der auch „Heumond“ „oder „Bockmond“ genannt wird, geht auf und wirkt fast greifbar nah. Beide Bezeichnungen stammen aus der Natur: Während die Heuernte dem einen seinen Namen gab, steht der andere für die Zeit, in der Rehböcke ihr neues Geweih austreiben.

Spektakulärer Anblick am Nachthimmel

Pünktlich um 16.35 Uhr erreicht der Vollmond am 29. Juli 2026 seinen Höhepunkt. Das eigentliche Erlebnis beginnt aber erst am Abend: Wenn er zwischen 21.00 und 21.30 Uhr über dem Horizont auftaucht, bietet er einen besonders spektakulären Anblick. Aber warum wirkt er heute so besonders nah?

Mondtäuschung: Ein cleverer Trick unseres Gehirns

Verantwortlich für diesen Effekt ist die sogenannte Mondtäuschung, wie der Astrophysiker und Hamburger Planetariumsdirektor Dr. Björn Voss erläutert. Das berichtet zuerst die „Frankfurter Rundschau“. Obwohl sich die reale Größe des Mondes nicht verändert, wirkt er in Horizontnähe deutlich mächtiger als hoch oben am Himmel. Ursache dafür ist eine Fehleinschätzung unseres Gehirns: Es stuft den Horizont als weiter entfernt ein als den Zenit und gleicht den tief stehenden Mond unbewusst mit Objekten wie Bäumen oder Gebäuden ab. Dadurch erscheint er uns automatisch viel imposanter.

Vollmond zieht flach über den Himmel

Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass der Vollmond im Juli generell recht tief über den Horizont zieht. Da er der Sonne stets genau gegenübersteht, kehrt sich die Sommerlage um: Während die Sonne im Juli extrem hoch steht, bleibt der Mond auf einer sehr flachen Bahn. Durch diese dauerhafte Nähe zum Horizont kommt die Mondtäuschung besonders stark zur Geltung und lässt ihn noch größer als gewöhnlich wirken.