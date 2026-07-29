Warnung: Lebensgefahr durch mobile Klimageräte

Mobile Klimageräte boomen – doch ihr Einsatz kann lebensgefährlich werden. In Wohnungen mit Thermen kann Unterdruck dazu führen, dass giftiges Kohlenmonoxid nicht mehr abzieht, sondern in den Wohnraum zurückströmt.

Mobile Klimageräte saugen warme Raumluft an, kühlen sie und blasen die Abluft über einen Schlauch nach draußen. Dadurch entsteht Unterdruck, der die Abgasführung von Gasgeräten massiv beeinträchtigen kann, warnen die Wiener Rauchfangkehrer.

„Luftstoppel“ blockiert Abgase

Gleichzeitig schwächt extreme Hitze den natürlichen Kaminzug in Wohnungen – es kann ein „Luftstoppel“ entstehen, der Abgase blockiert. „Dadurch kann sich das geruchlose und hochgiftige Kohlenmonoxid in der Wohnung anreichern“, warnt Michael Cesnek, Innungsmeister der Rauchfangkehrer.

Was Haushalte jetzt tun müssen

Was du zur Vorbeugung tun kannst: Klimageräte nur nach Freigabe durch den Rauchfangkehrer betreiben und eine jährliche Wartung durchführen lassen. Und unbedingt CO-Warner montieren – sie können Leben retten.