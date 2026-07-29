Bahn-Bilanz 2025 liegt vor: Wie pünktlich sind unsere Züge?

Wie pünktlich sind unsere Züge? Der aktuelle Jahresbericht 2025 der "Schienen-Control" liegt nun dem Nationalrat vor. Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) hat das Dokument der Eisenbahnregulierungsbehörde offiziell eingereicht.

Nachdem Österreichs Eisenbahnregulierungsbehörde Schienen-Control ihren Jahresbericht für 2025 vorgelegt hat, wurde dieser nun von Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) dem Nationalrat präsentiert. Dabei zeigt sich, dass knapp 94 Prozent aller Züge im Jahr 2025 pünktlich an ihr Ziel kamen. Unterschiede gibt es allerdings zwischen Nah-und Fernverkehrszügen.

Pünktlichkeit stieg auf 94,1 Prozent an

Die Pünktlichkeit auf Österreichs Schienen stieg 2025 auf durchschnittlich 94,1 Prozent. Zwischen den Sparte zeigt sich jedoch ein deutliches Gefälle: Der Nahverkehr erreichte 94,8 Prozent, während der Fernverkehr auf 81,4 Prozent abfiel. Im Fernverkehrsspektrum schnitt die Westbahn mit 85,7 Prozent leicht besser ab.

Schienen-Control zieht positive Bilanz

Der Schienen-Control-Jahresbericht zieht für den österreichischen Personenverkehr eine unterm Strich positive Bilanz. Zwar stieg die Betriebsleistung 2025 leicht auf 138,9 Millionen Personenzugkilometer, die Fahrgastzahlen gingen jedoch geringfügig um 0,3 Prozent auf 347,5 Millionen zurück. Dieser Rücklauf von minus zwei Prozent traf primär die ÖBB, während private und regionale Bahnunternehmen ihre Position stärkten und nun knapp 16 Prozent des Passagieraufkommens abdecken.

Mehr Fahrgäste bei Fernverkehrszügen

Verantwortlich für den leichten Passagierrückgang ist laut Schienen-Control vor allem der Nahverkehr – bedingt durch die zweimonatige Sperre der Wiener S-Bahn-Stammstrecke im Sommer und verstärktes Homeoffice. Der Fernverkehr entwickelte sich hingegen positiv und legte bei den Fahrgastzahlen um ein Prozent zu.

Verspätungen aus Deutschland, Italien und Ungarn

Besonders verspätungsanfällig präsentierten sich 2025 die Züge aus den Nachbarländern Deutschland, Italien und Ungarn. Zur Ursachenforschung verweist die Schienen-Control vor allem auf fahrzeugtechnische Defekte (29 Prozent) und Mängel an der Infrastruktur (24 Prozent). Ein Sonderfall ist der Fernverkehr: Dort gingen über ein Drittel der Verzögerungen (34 Prozent) auf das Konto ausländischer Eisenbahngesellschaften.

Viel Mitbewerber auf Österreichs Schienen

Der Wettbewerb auf Österreichs Schienen wächst: 2025 stieg die Zahl der aktiven Bahnunternehmen auf 98 – mit Schwerpunkt im Güterverkehr. Von den 74 Firmen auf dem ÖBB-Netz sind 48 privat. Im Fernverkehr lockten ÖBB, Westbahn und RegioJet mit Frühbucher-Rabatten von bis zu 70 Prozent, obwohl das allgemeine Preisniveau und das Klimaticket teurer wurden.