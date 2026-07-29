Hoher Frauenanteil: Mehr Medizinerinnen als Mediziner in der Ärztekammer

Die Ärzteschaft wird zunehmend weiblicher. Während 2024 noch annähernd Gleichstand herrschte, gab es Ende 2025 laut der aktuellen Jahresstatistik bereits 400 weibliche Ärztekammermitglieder mehr als männliche.

Der Anteil der Ärztinnen wächst stetig. Mit insgesamt 51.501 Ärztinnen und Ärzten verzeichnet die Ärztekammer einen neuen Höchststand. Der Frauenanteil an der Gesamtzahl beträgt 50,4 Prozent. Die höchsten Quoten verzeichnen die Allgemeinmedizin mit 60,3 Prozent sowie der Bereich der Turnusärzte mit 57,9 Prozent, bei den Fachärzten beläuft sich der Anteil auf 43 Prozent. Kammeramtsdirektor Lukas Stärker betonte im Rückblick auf 2015, dass der Frauenanteil über alle Tätigkeitsfelder hinweg gestiegen sei. Obgleich Ärztinnen nach wie vor überwiegend in Anstellungsverhältnissen tätig sind, verzeichnen sie auch im niedergelassenen Sektor – insbesondere bei den Wahlärzten – signifikante Zuwächse.

Gleichzeitig droht ein Mangel

Stärker warnt jedoch gleichzeitig vor einem drohenden Mangel. Laut dem Kammeramtsdirektor gehen in den nächsten zehn Jahren rund 18.000 Mediziner in Pension. Um diese Lücke zu schließen, müssten jährlich etwa 1.800 Nachwuchskräfte ins System nachrücken. Allerdings arbeiten derzeit bereits über 6.100 Ärztinnen und Ärzte über ihren 65. Geburtstag hinaus.

Steinhart: Heutige Zahlen kaum noch mit früher vergleichbar

Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart betonte, dass die heutigen Zahlen kaum noch mit früher vergleichbar seien: Durch kürzere Arbeitszeiten und den Trend zur Teilzeit stehe insgesamt weniger Arbeitsleistung zur Verfügung. Um dem Ärztemangel entgegenzuwirken, sieht Steinhart mehrere Ansatzpunkte. Mehr Studienplätze halte er nicht für nötig. Stattdessen müsse man bei der anschließenden Basisausbildung ansetzen, die wegen viel zu langer Wartezeiten zum Nadelöhr geworden sei. Hier appellierte er an die Spitäler, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen.