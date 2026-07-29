30 Meter mitgeschleift: Porsche geriet unter vollbeladenen Tanklaster

In Südtirol kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Porsche und einem vollbeladenen Treibstoff-Lkw.

In Südtirol hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einem mit Treibstoff beladenen Tanklastwagen ereignet. Der Sportwagen geriet dabei unter den Lkw und wurde rund 30 Meter mitgeschleift. Trotz des heftigen Zusammenstoßes hatten die Beteiligten großes Glück: Sowohl der Youngtimer-Fahrer als auch der Lkw-Lenker blieben unverletzt.

Carabinieri ermitteln

Die anschließend alarmierte Freiwillige Feuerwehr Toblach übernahm vor Ort die Absicherung der Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Bergung der Fahrzeuge. Aufgrund des Einsatzes kam es zu erheblichem Stau und Verkehrsbehinderungen. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen, um die bislang unklare Unfallursache zu klären, berichtet „Südtirol News“.