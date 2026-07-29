Schädling wütet bereits in 3 Bundesländern: Müssen stark befallene Weingärten jetzt gerodet werden?

Großalarm im österreichischen Weinbau: Die Amerikanische Rebzikade breitet sich rasant aus. Bei einer Krisensitzung warnte der Weinbauverband vor den massiven Schäden, die der kleine Schädling anrichtet.

Bei einer Sonder-Präsidiumssitzung des Österreichischen Weinbauverbandes stand ein unscheinbarer, aber hochgefährlicher Schädling im Fokus, nämlich die die Amerikanische Rebzikade. Das kleine und erst unscheinbare Insekt breitet sich rasch aus und sorgt vor allem in den Grenzgebieten zu Slowenien, Tschechien und Ungarn bereits für schwere Schäden. Auch in Österreich breitet sich der Schädling schon in drei Bundesländern aus.

Burgenland, Steiermark und Niederösterreich in Alarmbereitschaft

Die Situation spitzt sich insbesondere im Burgenland und in der Steiermark zu. Die Rebzikade überträgt dort die gefährliche Vergilbungskrankheit „Flavescence dorée“, was bereits zur Rodung ganzer Weingärten führt. Betroffene Landwirte sprechen von Plagen ähnlichen Ausmaßen. Zudem verzeichnet auch das Weinviertel in Niederösterreich einen zunehmenden Befall.

©LK Niederösterreich/AGES/Strauß Die Rebzikade ist klein, hat es aber in sich.

Weinbaupräsident will nationalen Krisenstab

Dass die Bekämpfung aktuell rein auf Länderebene geregelt ist, reicht laut ÖVP-Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager nicht mehr aus. Im Gespräch mit der „Krone“ drängt er auf die rasche Einrichtung eines nationalen Krisenstabs. Ziel sei ein schlagkräftiges und grenzüberschreitendes Vorgehen, da es bislang an Transparenz mangelt, wie die Nachbarstaaten gegen die Ausbreitung vorgehen. Sogar die vollständige Rodung und Stilllegung schwer betroffener Weingärten gegen Prämien wird mittlerweile als Option geprüft. Die Lage ist ernst: Der heimische Weinbau steht vor der schwersten Krise seit Reblaus und Glykol-Skandal.