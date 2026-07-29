Beim Lotto wartet heute ein Doppeljackpot: Das sind die Gewinnerzahlen

Fünf Geburtstagszahlen, aber kein Sechser: Weil am Sonntagabend der Hauptgewinn ausblieb, geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot von rund 1,9 Millionen Euro.

Obwohl bei der Ziehung am Sonntagabend mit fünf Geburtstagszahlen (1 bis 31) gleich mehrere Glückspilz-Favoriten aus dem Trichter rollten, knackte niemand den Jackpot – weder per Normalschein noch per Quicktipp. Damit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot: Im Topf warten rund 1,9 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl geht es um 230.000 Euro

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinn. Hier wartet nun am Mittwoch ebenfalls ein Doppeljackpot, für den oder die Fünfer mit Zusatzzahl geht es dann um 230.000 Euro.

LottoPlus

Bei der ersten LottoPlus-Ziehung blieb der Hauptgewinn noch aus. Die Gewinnsumme wurde daher planmäßig auf die Ränge darunter verteilt: 40-mal gab es einen LottoPlus-Fünfer, der den Glücklichen jeweils etwas mehr als 3.200 Euro einbringt. Die zweite Ziehung brachte hingegen einen Volltreffer: Ein Quicktipp bescherte einem Solo-Sechser in der Steiermark über 93.000 Euro. Am Mittwoch geht es beim LottoPlus-Sechser dann wieder um fix garantierte 100.000 Euro.

Joker

Alle guten Dinge sind drei: Auch beim Joker blieb der Hauptgewinn diesmal aus. Wer am Mittwoch das Kreuzchen bei „Ja“ setzt und die richtige Zahlenkombination trifft, spielt damit um einen weiteren Jackpot, gefüllt mit rund 300.000 Euro.

Diese Zahlen wurden bei der Ziehung am Mittwoch, den 29. Juli 2026, gezogen: Lotto: 5, 6, 20, 21, 38, 41, Zusatzzahl 19 LottoPlus Runde 1: 29, 21, 11, 33, 1, 45 LottoPlus Runde 2: 41, 8, 5, 4, 12, 42 Joker: 4, 9, 0, 4, 9, 0

*Angaben ohne Gewähr.