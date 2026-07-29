Jeder Dritte! Noch nie erhielten so viele Bauarbeiter hitzefrei

Bereits jeder dritte Bauarbeiter in Österreich hat heuer von der Hitzefrei-Regelung profitiert. Sowohl das Bewusstsein bei den Beschäftigten als auch die Einsicht der Betriebe ist gestiegen, heißt es von der Gewerkschaft GBH.

Österreich schwitzt unter der nächsten Hitzewelle. Für tausende Beschäftigte heißt das Knochenarbeit bei über 30 Grad. Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) lässt die Teams vor Ort nicht im Stich. Sie ist aktuell auf Baustellen im ganzen Land unterwegs, informiert über Hitzeschutzregeln, verteilt frisches Wasser und hört den Arbeitnehmern zu. Im Rahmen seiner Tirol-Tour macht sich auch GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch selbst ein Bild von der Lage vor Ort.

Noch nie haben so viele Arbeiter von der Hitzefrei-Regelung profitiert wie heuer

So viel Hitzefrei wie noch nie: Bereits jeder dritte Bauarbeiter in Österreich hat heuer von der Regelung profitiert – ein absoluter Allzeitrekord. GBH-Chef Muchitsch sieht darin die Früchte intensiver Aufklärung: Die Beschäftigten kennen ihre Rechte, und die Betriebe handeln im Ernstfall. Die Gesamtzahlen für den Juli folgen im August.

„Wenn es heiß wird, sind wir dort, wo unsere Mitglieder arbeiten – direkt auf den Baustellen. Wir informieren über ihre Rechte und Gefahren, hören zu und sehen uns an, wie der Hitzeschutz in der Praxis funktioniert. Unser Ziel ist klar: Alle sollen gesund nach Hause kommen. Wir bleiben dran.“ Josef Muchitsch, GBH-Bunddesvorsitzender

Am Bau gibt es ab 32,5 Grad die Option auf Hitzefrei

Seit 1. Jänner 2026 greift die neue Hitzeschutzverordnung: Ab Hitzewarnstufe 2 (30 Grad) der GeoSphere Austria sind Arbeitgeber verpflichtet, Maßnahmen wie Beschattung, Trinkwasser oder angepasste Arbeitszeiten bereitzustellen. Am Bau gibt es ab 32,5 Grad zusätzlich die Option auf Hitzefrei. Die Entscheidung liegt beim Betrieb. Für mehr Rechtssicherheit sorgt die Vorab-Planung: Sagt die BUAK-Drei-Tages-Prognose über 34 Grad voraus, können Betriebe vorsorglich ab 13 Uhr bis zu drei Schlechtwetterstunden einplanen. Diese Regelung gilt auch dann, wenn das Thermometer am Ende doch unter der Marke bleibt.

Muchitsch: „Kein Datum für eine Fertigstellung darf wichtiger sein als die Gesundheit der Bauarbeiter“

„Die gesetzlichen Möglichkeiten sind vorhanden. Jetzt müssen sie überall konsequent angewendet werden. Kein Fertigstellungstermin darf wichtiger sein als die Gesundheit jener Menschen, die unsere Häuser, Straßen und Infrastruktur errichten. Hitzeschutz macht Bauen nicht teurer, er braucht gute Planung und den Willen, Gesundheit vor Zeitdruck zu stellen“, betont Muchitsch.

Hitze.App zeigt Hitzefrei in Echtzeit

Die kostenlose Hitze.App der GBH zeigt per Postleitzahl in Echtzeit, ob die maßgebliche Temperatur von 32,5 Grad für Hitzefrei erreicht wurde. Grundlage sind die Daten der GeoSphere Austria. Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) ist übrigens die österreichische Gewerkschaft für rund 240.000 Beschäftigte in der Bau-, Holz- und Steinbranche. Sie verhandelt Kollektivverträge, setzt sich für faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit ein.