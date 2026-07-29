Hitzewelle nimmt weiter Fahrt auf: Bis zu 38 Grad am Donnerstag

Ein extrem heißer Tag steht bevor. Bereits am Vormittag klettert Quecksilber flächendeckend über 30 Grad, am Nachmittag werden Spitzenwerte zwischen 31 und 38 Grad erreicht.

Der Sommer dreht am Donnerstag einmal voll auf und beschert uns glühende Hitze: Schon am Vormittag knackt das Thermometer mühelos die 30-Grad-Marke, bevor die Temperaturen nachmittags auf schweißtreibende 31 bis 38 Grad klettern. Selbst auf 2.000 Metern Höhe herrscht bei 18 bis 22 Grad sommerliche Wärme.

Sonne scheint fast ungestört

Die Sonne dominiert den Tag fast ungestört, auch wenn gelegentlich ein paar Wolkenfelder durchziehen. Während es im Großteil des Landes trocken bleibt, können sich vor allem in der Osthälfte ganz vereinzelt kurze Schauer oder Hitzegewitter entladen. Der Wind weht meist nur sanft bis mäßig, erst gegen Abend kann es in Vorarlberg und im Außerfern kurzzeitig auffrischen.