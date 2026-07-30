Polizei stoppte drei alkoholisierte Bootslenker am Attersee

Bei Schifffahrtskontrollen am Attersee im Bezirk Vöcklabruck stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. Drei Personen durften wegen positiver Alkotests nicht mehr weiterfahren.

Die Polizeiinspektion Schörfling am Attersee führte am Mittwoch, 29. Juli 2026, umfangreiche Schifffahrtskontrollen durch. Der Seedienst war zwischen 15.30 und 21.30 Uhr im Einsatz. Dabei nahmen die Beamten 15 Motorboote und sieben Segelschiffe genauer unter die Lupe. Kontrolliert wurde nach den Bestimmungen des Schifffahrtsgesetzes.

Ausrüstung fehlte

Bei den Überprüfungen stellten die Polizisten insgesamt 14 Übertretungen fest. Grund dafür waren fehlende Ausrüstungsgegenstände auf den kontrollierten Schiffen. Die Verstöße wurden angezeigt. Welche Gegenstände konkret fehlten, geht aus der Mitteilung der Landespolizeidirektion Oberösterreich nicht hervor.

Drei Alkotests positiv

Neben den Schiffen kontrollierten die Beamten auch die Fahrtüchtigkeit der Lenker. Insgesamt wurden sechs Alkovortests und drei Alkomattests durchgeführt. Alle drei Alkomattests verliefen positiv. Gemessen wurden 0,58 Promille, 0,8 Promille und 0,76 Promille. „Die Alkomattests fielen positiv mit Messwerten von 0,58 Promille, 0,8 Promille und 0,76 Promille aus, wodurch jeweils die Weiterfahrt untersagt wurde“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Keine Erlaubnis

Unter den kontrollierten Personen befand sich auch eine Lenkerin eines Wasserkraftfahrzeuges. Sie konnte keine Erlaubnis für die Verwendung des Fahrzeuges während der Motorbootsommersperre vorweisen. Zudem ergab der Alkomattest bei ihr einen Wert von 0,76 Promille. Auch sie durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen.