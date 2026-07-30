Neue Gesetze ab August: Was sich jetzt ändert und was das für dich bedeutet

Gleich drei Gesetze sollen ab August 2026 in Österreich gelten - darunter etwa, dass das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf Spielplätzen strafbar wird. Alles zu den neuen Gesetzen hier bei uns.

Alles startet dabei mit einer Änderung bei der Basisausbildung für Ärzte in Österreich. Bereits mit Anfang August ändern sich die Regeln für sie, die Dauer der Basisausbildung nach dem Medizinstudium wird von neun auf sechs Monate verkürzt. Dabei handelt es sich um die erste Phase der Facharztausbildung, weiß man seitens des Parlaments. Das Ziel der Regierungsparteien mit dieser Maßnahme? Die Wartezeiten auf Ausbildungsplätze sollen so verkürzt werden.

EU sagt Ewigkeitschemikalien den Kampf an

Mit 12. August werden durch die EU-Verordnung so genannte Ewigkeitschemikalien aus Lebensmittelverpackungen verbannt. Konkret heißt das laut Parlament: „Eine EU-Verordnung sieht die Einführung von Schwellenwerten vor.“ Diese PFAS (per- & polyfluorierte Alkylsubstanzen) befinden sich in vielen wasser- und fettresistenten Produkten. Sie sind etwa in der Antihaftbeschichtung von Pfannen, machen Regenjacken wasserabweisend, Kosmetika wasserresistent und sorgen sogar dafür, dass das Pizzafett den Karton nicht durchweicht. Das Verbot betrifft dabei jedoch nur Verpackungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Denn: PFAS sind extrem langlebig und können unter anderem krebserregend sein.

Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln auf Spielplätzen

Schließlich tritt ebenfalls aus Gesundheitsgründen im August noch ein drittes Gesetz in Kraft – genauer gesagt ab 20. August. Ab dann ist es in Österreich verboten, Zigarettenstummel auf öffentlichen Spielplätzen wegzuwerfen. Das gilt übrigens nicht nur für Zigaretten selbst sondern auch für „zigarettenähnliche Erzeugnisse“, so das Parlament. Schon jetzt gibt es in manchen Bundesländern spezielle Regeln, diese sollen dadurch bei Kinderspielplätzen vereinheitlicht werden. So möchte man Kleinkinder besser schützen. Hält man sich nicht daran, muss man mit einer Strafe von 500 Euro bzw. bei Wiederholung mit bis zu 2.000 Euro rechnen.

Was sich sonst noch so ab August ändert

Die neuen Gesetze sind dabei aber nicht die einzigen Änderungen, die ab August in Kraft treten. Zusätzlich wird etwa die BauID-Karte neu organisiert, neue Verpackungsregeln treten in Kraft und es wird voraussichtlich ab dann auch neue Regeln für Aufenthaltstitel hierzulande geben. Was sich konkret ändern wird und was das bedeutet, erfahrt ihr hier: Neuerungen im August 2026: Das ändert sich für viele Österreicher.