Mit Messer attackiert und ausgeraubt: Polizei sucht diese zwei Männer
Ein 61-Jähriger ist in Bichlbach Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Zwei unbekannte Männer sollen ihn auf einem Parkplatz attackiert, mit einem Messer verletzt und Bargeld gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.
Ein 61-jähriger Deutscher gab an, am frühen Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der Berwang-Namloser Straße in Bichlbach von zwei unbekannten Männern überfallen worden zu sein. Dabei wurde er nach eigenen Angaben mit einem Messer verletzt.
Täter flüchteten mit Bargeld
Der Vorfall soll sich bereits gegen 5.35 Uhr ereignet haben. Laut Polizei erbeuteten die beiden Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie, einer mit einem goldfarbenen Skoda, der andere mit einem Fahrrad. Der Verletzte erstattete am Abend Anzeige bei der Polizeiinspektion Lermoos. Er wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.
Beschreibung der Männer:
- Person:
-
- 175 cm groß
- 30-35 Jahre alt
- Dunkle kurze Haare
- Schwarze Jeans
- Rot/weiß gestreiftes T-Shirt
- Strohhut
- Weiße Turnschuhe
- Person:
- 165 cm groß
- 30-35 Jahre alt
- Dunkle kurze Haare
Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung
Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Lermoos unter der Telefonnummer 059133/7154 zu melden. Die Ermittlungen zu dem Raub laufen.