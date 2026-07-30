1,9 Cent pro Liter: Spritpreisbremse wird bis Ende August verlängert

Die Bundesregierung verlängert die Spritpreisbremse planmäßig bis Ende August. Um die staatlichen Mehrwertsteuer-Mehreinnahmen an die Bevölkerung zurückzugeben, sinkt die Mineralölsteuer (MÖSt) um 1,9 Cent pro Liter.

Für den kommenden Monat stehen somit die MÖSt-Senkung um 1,9 Cent pro Liter und die Pflicht zur Weitergabe von Preisrückgängen fest, während ein direkter Eingriff in die Marktpreise vorerst ausbleibt.

Für den kommenden Monat stehen somit die MÖSt-Senkung um 1,9 Cent pro Liter und die Pflicht zur Weitergabe von Preisrückgängen fest, während ein direkter Eingriff in die Marktpreise vorerst ausbleibt.

Zugleich bleibt die „Preis-Runter-Garantie“ bestehen. Sie verpflichtet Mineralölgesellschaften, gesunkene Großhandelspreise bei Diesel B7 und Euro-Super E10 rasch an den Zapfsäulen weiterzugeben. Laut Daten der E-Control zeige jenes Instrument Wirkung.

Wie vereinbart bis Ende August

Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer erklärt dazu: „Wir verlängern die Spritpreisbremse wie vereinbart bis Ende August und geben die zusätzlichen Steuereinnahmen direkt über die Senkung der Mineralölsteuer zurück. Gleichzeitig bleibt die Preis-Runter-Garantie aufrecht. Die aktuellen Auswertungen der E-Control zeigen, dass sie wirkt und die Preisrückgänge an den internationalen Märkten sogar stärker als vorgeschrieben an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergegeben wurden.“ Ziel ist neben der Entlastung von Autofahrern auch die Dämpfung der Inflation.

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Kampf gegen die Teuerung

Sollten geopolitische Krisen die Treibstoffpreise erneut stark ansteigen lassen, behält sich die Regierung schärfere Schritte vor. Vorerst bleibt ein Eingriff in die Gewinnmargen jedoch ausgesetzt. Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt betont: „Die Spritpreisbremse bleibt ein wichtiges Instrument der Bundesregierung im Kampf gegen die Teuerung. Mit der Anpassung der Mineralölsteuer stellen wir sicher, dass die Mehreinnahmen des Staates an die Menschen zurückgegeben werden. Das ist gut für alle, die auf ihr Auto angewiesen sind, und hilft durch die Dämpfung der Inflation zugleich der gesamten Volkswirtschaft. Angesichts der weiterhin sehr volatilen Situation im Nahen Osten müssen wir wachsam bleiben, damit hohe Energiepreise unsere Wirtschaft und die Kaufkraft der Menschen nicht erneut unter Druck setzen. Sollte sich die Lage weiter verschärfen und es zu weiteren Preissteigerungen kommen, werden wir weitere Maßnahmen setzen – bis hin zu einer gesetzlichen Begrenzung der Gewinnmargen. Denn wir werden keine Extraprofite auf Kosten der Allgemeinheit zulassen.“

Blick auf langfristige Maßnahmen

Neben den aktuellen Schritten wird der Ruf nach nachhaltigen Lösungen lauter. Kurzfristige Eingriffe sollen Ausnahmen bleiben und die Unabhängigkeit der heimischen Energieversorgung gestärkt werden. Staatssekretär Sepp Schellhorn stellt klar: „Mein Grundsatz ist immer derselbe: Jede Ausnahmeregel braucht irgendwann ein Verfallsdatum. Das derzeitige internationale Energiepreis-Jojo zeigt, wie wichtig es ist, unsere heimische Energieversorgung widerstandsfähiger zu machen. Dauerhaft stabile Preise schaffen wir nicht durch kurzfristige Kriseninstrumente, sondern durch mehr Wettbewerb, schnellere Genehmigungen und den Ausbau der heimischen Energieproduktion.“