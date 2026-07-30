Reisewelle rollt an: „Staufreie Alternativen wird es keine geben“

Wer am kommenden Wochenende in den Urlaub startet oder zurückkehrt, sollte viel Geduld mitbringen. Eines der stärksten Reisewochenenden des Jahres steht bevor. Wir haben einen Überblick, wo es besonders stark stauen soll.

Am Wochenende werden an vielen Orten in Österreich starker Reiseverkehr und Staus erwartet.

Am Wochenende werden an vielen Orten in Österreich starker Reiseverkehr und Staus erwartet.

Der Start der Sommerferien in zwei der bevölkerungsreichsten deutschen Bundesländer (Bayern und Baden-Württemberg) sorgt traditionell für besonders viel Verkehr auf den österreichischen Straßen. Heuer kommt erschwerend hinzu, dass am Samstagvormittag (1. August) die zwei stark befahrene Routen wegen Demonstrationen gesperrt werden. Der ÖAMTC rechnet deshalb mit massiven Ausweichbewegungen und langen Staus.

Tirol: Fernpass gesperrt, Ausweichrouten überlastet

In Tirol warten besonders belastende Verkehrssituationen. Am Samstag, 1. August, wird die Fernpassstraße (B179) zwischen 9.45 und 12 Uhr im Bereich Reutte und Nassereith gesperrt. Zeitgleich ist auch das Hahntennjoch (L246) nicht befahrbar. Der ÖAMTC warnt davor, dass die Ausweichstrecken „heillos überlastet“ sein werden. Betroffen sind vor allem:

A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck bzw. Matrei und der Mautstelle Schönberg sowie vor der Baustelle Luegbrücke

A12 Inntal Autobahn als Ausweichroute in Richtung Kufstein

B169 Zillertal Straße zwischen Inntal und Kaltenbach

B172 Walchsee Straße zwischen Durchholzen und Niederndorf

B177 Seefelder Straße zwischen Seefeld und Scharnitz

B178 Loferer Straße zwischen Söll und St. Johann

B179 Fernpassstraße zwischen dem Inntal und Füssen

B181 Achensee Straße zwischen Wiesing und dem Achenpass

B189 Mieminger Straße zwischen Telfs und Nassereith

Für die Verkehrssituation in Tirol am Wochenende finden die ÖAMTC-Experten klare Worte: „Den Samstag sollte man als Reisetag in und um Tirol unbedingt meiden. Staufreie Alternativen wird es keine geben.“

Fährst du heuer mit dem Auto in den Urlaub? Ja. Nein. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich fahre heuer gar nicht in den Urlaub. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Salzburg: Tauern-Autobahn bleibt größter Stau-Hotspot

Auch auf der Tauern-Autobahn (A10) wird wieder mit massivem Reiseverkehr gerechnet. Vor den Mautstellen, Tunnelbereichen sowie den Baustellen zwischen Flachauwinkel und Golling sind längere Verzögerungen zu erwarten. Zusätzlich gelten an stark belasteten Tagen erneut Abfahrtssperren für den Transitverkehr zwischen Puch-Urstein und Zederhaus. Die Ausfahrten dürfen nur genutzt werden, wenn das Fahrtziel in Österreich liegt.

Puch-Urstein

Hallein

Kuchl

Golling-Abtenau

Werfen

Pfarrwerfen-Werfen

Knoten Pongau

Lammertal-Hüttau

Eben

Altenmarkt

Flachau

Flachauwinkel

Zederhaus

Außerdem bleiben Durchfahrtsbeschränkungen in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg aufrecht.

Erstmals auch Sperren für Einheimische

Neu ist heuer, dass an mehreren Samstagen einzelne Autobahnabfahrten mit Sperrgittern komplett geschlossen werden – und zwar für alle Verkehrsteilnehmer, also auch für Einheimische. „In Fahrtrichtung Süden werden im Hinreiseverkehr Sperrgitter in Kuchl (1.8., 8.8., 15.8.) und Golling (1.8.), im Rückreiseverkehr in Richtung Norden in Pfarrwerfen (22.8, 5.9.), installiert“, so der ÖAMTC.

©ÖAMTC Der ÖAMTC informiert über aktuelle Baustellen und Staupunkte in Österreich.

Steiermark: Pack-Abschnitt bleibt Nadelöhr

In der Steiermark sorgt weiterhin die Baustelle auf der A2 Süd Autobahn im Bereich der Tunnelkette Pack für Verzögerungen. Zwischen dem Packsattel und Modriach rechnet der ÖAMTC mit Blockabfertigungen und deutlich längeren Fahrzeiten. Zusätzlich wird auch auf der A9 Pyhrn Autobahn vor den Mautstellen und dem Grenzübergang Spielfeld mit erheblichen Verzögerungen gerechnet.

Kärnten: Vor dem Karawankentunnel dauert’s länger

Auch Kärnten bleibt von der Reisewelle am Wochenende nicht verschont. Besonders auf der Tauern-Autobahn (A10) müssen Autofahrer im Großraum Spittal an der Drau mit Staus rechnen. Ein weiterer Engpass wird auf der A11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel erwartet.

Vorarlberg: Auch im Westen wird es eng

Wer in Vorarlberg unterwegs ist, sollte ebenfalls mehr Zeit einplanen. Laut ÖAMTC zählen folgende Strecken zu den größten Staufallen:

L190 Vorarlberger Straße im Großraum Feldkirch

S16 Arlberg Schnellstraße vor den Tunnelbereichen

A14 Rheintal Autobahn zwischen Dornbirn und Hohenems

Auch viel Rückreiseverkehr erwartet

Nicht nur der Reiseverkehr Richtung Süden sorgt für volle Straßen. Gleichzeitig sind bereits zahlreiche Urlauber auf dem Rückweg in Richtung Deutschland unterwegs. Dadurch wird auch in Fahrtrichtung Norden beziehungsweise Osten mit dichtem Verkehr gerechnet. Der ÖAMTC rät deshalb allen Reisenden, genügend Zeitreserven einzuplanen und – wenn möglich – auf einen anderen Reisetag als den Samstag auszuweichen.