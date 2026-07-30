Reisewelle rollt an: „Staufreie Alternativen wird es keine geben“
Wer am kommenden Wochenende in den Urlaub startet oder zurückkehrt, sollte viel Geduld mitbringen. Eines der stärksten Reisewochenenden des Jahres steht bevor. Wir haben einen Überblick, wo es besonders stark stauen soll.
Der Start der Sommerferien in zwei der bevölkerungsreichsten deutschen Bundesländer (Bayern und Baden-Württemberg) sorgt traditionell für besonders viel Verkehr auf den österreichischen Straßen. Heuer kommt erschwerend hinzu, dass am Samstagvormittag (1. August) die zwei stark befahrene Routen wegen Demonstrationen gesperrt werden. Der ÖAMTC rechnet deshalb mit massiven Ausweichbewegungen und langen Staus.
Tirol: Fernpass gesperrt, Ausweichrouten überlastet
In Tirol warten besonders belastende Verkehrssituationen. Am Samstag, 1. August, wird die Fernpassstraße (B179) zwischen 9.45 und 12 Uhr im Bereich Reutte und Nassereith gesperrt. Zeitgleich ist auch das Hahntennjoch (L246) nicht befahrbar. Der ÖAMTC warnt davor, dass die Ausweichstrecken „heillos überlastet“ sein werden. Betroffen sind vor allem:
- A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck bzw. Matrei und der Mautstelle Schönberg sowie vor der Baustelle Luegbrücke
- A12 Inntal Autobahn als Ausweichroute in Richtung Kufstein
- B169 Zillertal Straße zwischen Inntal und Kaltenbach
- B172 Walchsee Straße zwischen Durchholzen und Niederndorf
- B177 Seefelder Straße zwischen Seefeld und Scharnitz
- B178 Loferer Straße zwischen Söll und St. Johann
- B179 Fernpassstraße zwischen dem Inntal und Füssen
- B181 Achensee Straße zwischen Wiesing und dem Achenpass
- B189 Mieminger Straße zwischen Telfs und Nassereith
Für die Verkehrssituation in Tirol am Wochenende finden die ÖAMTC-Experten klare Worte: „Den Samstag sollte man als Reisetag in und um Tirol unbedingt meiden. Staufreie Alternativen wird es keine geben.“
Fährst du heuer mit dem Auto in den Urlaub?
Salzburg: Tauern-Autobahn bleibt größter Stau-Hotspot
Auch auf der Tauern-Autobahn (A10) wird wieder mit massivem Reiseverkehr gerechnet. Vor den Mautstellen, Tunnelbereichen sowie den Baustellen zwischen Flachauwinkel und Golling sind längere Verzögerungen zu erwarten. Zusätzlich gelten an stark belasteten Tagen erneut Abfahrtssperren für den Transitverkehr zwischen Puch-Urstein und Zederhaus. Die Ausfahrten dürfen nur genutzt werden, wenn das Fahrtziel in Österreich liegt.
- Puch-Urstein
- Hallein
- Kuchl
- Golling-Abtenau
- Werfen
- Pfarrwerfen-Werfen
- Knoten Pongau
- Lammertal-Hüttau
- Eben
- Altenmarkt
- Flachau
- Flachauwinkel
- Zederhaus
Außerdem bleiben Durchfahrtsbeschränkungen in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg aufrecht.
Erstmals auch Sperren für Einheimische
Neu ist heuer, dass an mehreren Samstagen einzelne Autobahnabfahrten mit Sperrgittern komplett geschlossen werden – und zwar für alle Verkehrsteilnehmer, also auch für Einheimische. „In Fahrtrichtung Süden werden im Hinreiseverkehr Sperrgitter in Kuchl (1.8., 8.8., 15.8.) und Golling (1.8.), im Rückreiseverkehr in Richtung Norden in Pfarrwerfen (22.8, 5.9.), installiert“, so der ÖAMTC.
Steiermark: Pack-Abschnitt bleibt Nadelöhr
In der Steiermark sorgt weiterhin die Baustelle auf der A2 Süd Autobahn im Bereich der Tunnelkette Pack für Verzögerungen. Zwischen dem Packsattel und Modriach rechnet der ÖAMTC mit Blockabfertigungen und deutlich längeren Fahrzeiten. Zusätzlich wird auch auf der A9 Pyhrn Autobahn vor den Mautstellen und dem Grenzübergang Spielfeld mit erheblichen Verzögerungen gerechnet.
Kärnten: Vor dem Karawankentunnel dauert’s länger
Auch Kärnten bleibt von der Reisewelle am Wochenende nicht verschont. Besonders auf der Tauern-Autobahn (A10) müssen Autofahrer im Großraum Spittal an der Drau mit Staus rechnen. Ein weiterer Engpass wird auf der A11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel erwartet.
Vorarlberg: Auch im Westen wird es eng
Wer in Vorarlberg unterwegs ist, sollte ebenfalls mehr Zeit einplanen. Laut ÖAMTC zählen folgende Strecken zu den größten Staufallen:
- L190 Vorarlberger Straße im Großraum Feldkirch
- S16 Arlberg Schnellstraße vor den Tunnelbereichen
- A14 Rheintal Autobahn zwischen Dornbirn und Hohenems
Auch viel Rückreiseverkehr erwartet
Nicht nur der Reiseverkehr Richtung Süden sorgt für volle Straßen. Gleichzeitig sind bereits zahlreiche Urlauber auf dem Rückweg in Richtung Deutschland unterwegs. Dadurch wird auch in Fahrtrichtung Norden beziehungsweise Osten mit dichtem Verkehr gerechnet. Der ÖAMTC rät deshalb allen Reisenden, genügend Zeitreserven einzuplanen und – wenn möglich – auf einen anderen Reisetag als den Samstag auszuweichen.