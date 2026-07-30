Der Freitag in Österreich: Die Hitzewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu

Der Freitag startet im Bergland meist sonnig, nur im Westen halten sich vorübergehend Restwolken. Nachmittags bilden sich über den Gipfeln Quellwolken und besonders im Westen drohen kräftige Wärmegewitter.

Der Freitag startet meist sonnig und heiß. Während es im Osten bis zu 40 Grad werden können, steigt von Vorarlberg bis Oberkärnten die Unwettergefahr.

Der Freitag startet meist sonnig und heiß. Während es im Osten bis zu 40 Grad werden können, steigt von Vorarlberg bis Oberkärnten die Unwettergefahr.

Die Hitzewelle steuert am Freitag auf ihren ersten glühenden Höhepunkt zu. Österreichweit klettert das Thermometer auf 32 bis 37 Grad – vom oberösterreichischen Zentralraum bis ins Nordburgenland wird es mit 39 oder sogar 40 Grad extrem heiß.

Auch auf den Bergen gibt es rund 22 Grad

Selbst auf 2.000 Metern Höhe bleibt es mittags mit rund 22 Grad außergewöhnlich warm. Nach einem meist strahlenden Start türmen sich im Tagesverlauf vor allem über den Bergen Quellwolken auf.

Gewitter von Vorarlberg bis Oberkärnten, teils auch im Innviertel

Von Vorarlberg bis Oberkärnten sowie im Innviertel entladen sich kräftige Schauer und Gewitter. Auch weiter östlich, wie im Semmering-Wechsel-Gebiet, kann es lokal blitzen und krachen. Zusätzlich sorgt lebhafter bis starker Westwind für Unruhe, nachmittags vor allem im Westen, bis zur Nacht greift er womöglich auch auf den Osten über.