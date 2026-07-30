Gasalarm in Gebäude: Postfiliale und Kinderbetreuung evakuiert

Nachdem in einem Gebäude in der St.-Ulrich-Straße in Götzis (Vorarlberg) Gasgeruch am Donnerstag gemeldet worden war, rückten Feuerwehr, Rettung und Polizei aus.

Nachdem in einem Gebäude in der St.-Ulrich-Straße in Götzis (Vorarlberg) Gasgeruch am Donnerstag gemeldet worden war, rückten Feuerwehr, Rettung und Polizei aus.

Nachdem in einem Gebäude in der St.-Ulrich-Straße in Götzis (Vorarlberg) Gasgeruch am Donnerstag gemeldet worden war, rückten Feuerwehr, Rettung und Polizei aus. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert.

Erste Messungen ohne Ergebnis

Der Alarm ging gegen 11.05 Uhr ein. Betroffen war ein Gebäude, in dem sich unter anderem eine Postfiliale, die Öffentliche Jugendarbeit sowie eine Kleinkinderbetreuung befinden. Die Feuerwehr führte umgehend Messungen durch, konnte zunächst jedoch kein Gasleck feststellen. Nachdem keine unmittelbare Gefahr nachgewiesen werden konnte, schien sich die Lage vorerst zu beruhigen.

Gebäude musste erneut geräumt werden

Gegen 14.20 Uhr wurde allerdings erneut Gasgeruch wahrgenommen. Die Einsatzkräfte wurden ein zweites Mal alarmiert und das Gebäude erneut evakuiert. Bei weiteren Messungen entdeckten Feuerwehr und die Vorarlberger Energienetze (VKW) schließlich eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung im Keller. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine dort gelagerte größere Batterie die Ursache gewesen sein. Da die Luftzirkulation im Gebäude nicht eindeutig beurteilt werden konnte, entschieden die Einsatzkräfte, das Gebäude vorerst nicht wieder freizugeben. Es bleibt zumindest bis Freitag, 31. Juli 2026, geschlossen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Im Einsatz standen die Feuerwehr Götzis, die Feuerwehr Feldkirch-Tosters, ein Rettungswagen, die Sicherheitswache Götzis sowie die Bundespolizei.