Alpinunfall in Tirol: Frau stürzt 50 Meter über steiles Gelände ab

Ein Hilfsversuch auf einem Wanderweg in Tirol hat am Donnerstag ein dramatisches Ende genommen. Eine 63-jährige Urlauberin stürzte rund 50 Meter über steiles Gelände ab und musste mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden.

Eine 63-jährige Niederländerin war gemeinsam mit einem 65-jährigen Landsmann von der Bergstation der Elferlifte auf dem rot markierten Wanderweg in Richtung Autenalm unterwegs. Nach etwa 15 Minuten erreichte das Paar eine kurze Abstiegsstelle. Als die vorausgehende Frau ihrem Begleiter beim Abstieg helfen wollte, verlor dieser das Gleichgewicht und stürzte auf sie. Die 63-Jährige konnte den Aufprall nicht abfangen, verlor selbst den Halt und stürzte rückwärts vom Wanderweg über das extrem steile Gelände ab.

Wanderer schlagen sofort Alarm

Der 65-Jährige verletzte sich ebenfalls bei dem Unfall, blieb jedoch auf dem Wanderweg liegen. Zufällig vorbeikommende Wanderer reagierten sofort und verständigten die Einsatzkräfte. Die schwer zugängliche Unfallstelle machte eine aufwendige Rettungsaktion notwendig. Die 63-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber mittels Taubergung aus dem Gelände gerettet und nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen.

Mann von Bergrettung ins Tal gebracht

Der verletzte 65-Jährige wurde von der Bergrettung zur Bergstation der Elferlifte begleitet und anschließend mit der Gondel ins Tal gebracht. Von dort suchte er selbstständig einen Arzt in Fulpmes auf.