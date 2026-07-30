Schwerer Frontalcrash in Tirol: Vier Menschen bei Unfall verletzt

Auf der Lofererstraße in Tirol ist es am Donnerstagmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pritschenwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Vier Menschen wurden verletzt.

Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen, der Rettungshubschrauber, ein Notarztfahrzeug, drei Rettungsfahrzeuge, ein Einsatzleiter der Rettung sowie die Feuerwehren St. Johann in Tirol und Kirchdorf in Tirol mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften.

Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen, der Rettungshubschrauber, ein Notarztfahrzeug, drei Rettungsfahrzeuge, ein Einsatzleiter der Rettung sowie die Feuerwehren St. Johann in Tirol und Kirchdorf in Tirol mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, dem 30. Juli, auf der Lofererstraße im Gemeindegebiet von Kirchdorf in Tirol ereignet. Ein 24-jähriger Lenker geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einer folgenschweren Kollision mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Zunächst Pkw gestreift, dann frontal gegen Lkw

Der 24-Jährige war mit einem Pritschenwagen von St. Johann in Tirol in Richtung Lofer unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zunächst das Auto einer 50-Jährigen. Unmittelbar danach prallte der Pritschenwagen frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde.

Ein Schwerverletzter und drei Leichtverletzte

Der 24-Jährige erlitt bei dem Frontalzusammenstoß schwere Verletzungen. Die 50-jährige Autofahrerin, ihr 58-jähriger Beifahrer sowie der Lkw-Lenker wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden nach der Erstversorgung mit Rettungsfahrzeugen beziehungsweise dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Durch den heftigen Zusammenstoß entstand an allen beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Die Lofererstraße musste von 12 bis 13.50 Uhr vollständig gesperrt werden. Bis 14.20 Uhr war die Strecke anschließend nur einspurig befahrbar.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen, der Rettungshubschrauber, ein Notarztfahrzeug, drei Rettungsfahrzeuge, ein Einsatzleiter der Rettung sowie die Feuerwehren St. Johann in Tirol und Kirchdorf in Tirol mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften.